الميكروباص أتقلب.. إصابة 17 شخص فى حادث سير بطريق قنا/سفاجا

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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /702516/الميكروباص-أتقلب-إصابة-17-شخص-فى-حادث-سير-بطريق-قناسفاجا

وقع منذ قليل، حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق سفاجا/قنا، ونتج عنه إصابة 17 شخص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزى لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيقات.

بداية الحادث

بداية الواقعة عندما تبلغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الاحمر بإنقلاب سيارة ميكروباص بطريق سفاجا – قنا، وفور تلقي ذلك هرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، لنقل المصابين الذين وصل عددهم 17 شخص إلى مستشفى سفاجا المركزي.

تحرك رجال المرور

وتوجه رجال المرور لمكان الحادث بونش مرور لرفع أثار الحادث وتسيير حركة السيارات ومنع ظهور تكدسات مرورية بمحيط الحادث.

إخلاء سبيل إسماعيل يوسف

وعلى جانب أخر أمرت نيابة 6 أكتوبر بالجيزة، بإخلاء سبيل إسماعيل يوسف، نجم ولاعب الزمالك السابق، وطالب، بكفالة مالية 500 جنيه لكل منهما، عقب وقوع حادث تصادم بين سيارتيهما بطريق الواحات صباح اليوم.

التحقيقات

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن إسماعيل يوسف وقت وقوع الحادث كان متجها إلى مدينة الإنتاج الإعلامي للظهور في أحد البرامج الفضائية، وأن الحادث وقع أثناء قيام بالتهدئة لعبور مطب صناعي بطريق الواحات أمام مول مصر، فاصطدمت به سيارة الطالب من الخلف بسرعة عالية.

وأوضحت التحقيقات أن الطالب يبلغ من العمر 23 سنة ولا يحمل رخصة قيادة، وانه فوجىء بتهدئة سيارة إسماعيل يوسف أمامه فأصطدم بها دون قصد منه وعدم توقف سيارته فى الوقت المناسب.

التقرير الفني

وكشف التقرير الفنى لفحص السيارات المتضررة، أن سيارة لاعب الزمالك السابق ماركة "مرسيدس" بها تطبيق فى الشنطة، فيما يوجد خبطة فى الكابوت فى سيارة الطالب الذى اصطدم بسيارته ماركة "جيب شروكى".

إصابة إسماعيل يوسف

وكان قد تعرض إسماعيل يوسف نجم نادي الزمالك السابق، صباح اليوم الاثنين، لإصابة بكدمات وجروح أثر وقوع حادث تصادم بين سيارته وسيارة طالب على طريق الواحات أمام مول مصر بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

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ونتج عن الحادث وجود تلفيات في سيارة إسماعيل يوسف والطالب، وإصابته بمدمات فى الرأس وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإسعافه.

بداية الواقعة

بدأت الحادثة عندما عندما تبلغ للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمحافظ الجيزة، من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم وإصابة إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق بطريق الواحات أمام مول مصر، وعلى الفور انتقل لمكان الحادث وبالفحص تبين ان الحادث وقع أثناء عبور إسماعيل يوسف مطب صناعي مستقلا سيارته المرسيدس اصدمت به سيارة جيب شيروكي قيادة طالب لا يحمل رخصة مما تسبب في تلفيات بالسيارتين وإصابة نجم الزمالك السابق بكدمات فى الراس وتم نقله للمستشفي لتلقى الإسعافات بمستشفى دار الفؤاد بأكتوبر.

التحفظ على الطالب

وقامت قوات الأمن بالتحفظ ع لى الطالب والسيارتين وتحرر محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وإخطار النيابة لتولي التحقيقات.