انت الان تتابع تفاصيل خبر عمرو عبد الجليل يستعد لتقديم سيرة نجيب الريحاني بعنوان "الضاحك الباكي" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /702514/عمرو-عبد-الجليل-يستعد-لتقديم-سيرة-نجيب-الريحاني-بعنوان-الضاحك-الباكي

يستعد الفنان المتألقة عمرو عبد الجليل لتقديم قصة حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني في عمل درامي جديد بعنوان “الضاحك الباكي” وهو اللقب الذي أطلق على الراحل طوال مسيرته الفنية حتى الأن.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مسلسل الضاحك الباكي لـ عمرو عبد الجليل

وتدور أحداث المسلسل في الفترة التي عاشها نجيب الريحاني في مصر بداية من عام 1900 وحتى 1949 حتى وفاته، والعمل من تأليف محمد الغيطي وإخراج محمد فاضل.

وكان قد قدم عمرو عبد الجليل عدد من الأعمال الدرامية في رمضان الماضي بأدوار مختلفة ومتنوعة، واستطاع في جمعيها أن يثبت تألقه ومهارته في التمثيل كعادته.

عمرو عبد الجليل في رمضان 2022

شارك عمرو عبد الجليل في المسلسل الكوميدي “مكتوب عليا” بجانب الفنان أكرم حسني بشخصية بدوي، وحقق المسلسل نجاح ساحقا ظهر من خلال ردود فعل الجمهور على السوشيال ميديا، ودار العمل حول ودارت قصة العمل حول حول الفنان أكرم حسني يجسد شخصية جلال خلال أحداث العمل الدرامي، وهو شاب من طبقة متوسطة، يعيش حياة صعبة، من أجل إيجاد الأموال، والحصول على معيشة مستقرة، يمتلك ميزة أو لعنة اذ بدأت تظهر كلمات معبرة على ذراعه، لكي تخبره بما سيحدث له خلال الساعات المقبلة، حتى يأتي يوم ويجد على ذراعه كلمة الموت، ليعلم أنه سوف يموت، فيحاول بكل الطرق أن يمنع ذلك الحدث في إطار من التشويق والإثارة.

وشارك عمرو عبد الجليل في المسلسل الإجتماعي “ديما عامر” بجانب الفنان مصطفى شعبان اذ لعب دور أحد الأثرياء والمستثمرين في مجال التعليم، والمدارس الإنترناشونال في مصر، كما ظهر عبد الجليل بشعر أبيض وملابس فاخرة بذوق خاص،.

آخر أعمال عمرو عبد الجليل في السينما

جدير بالذكر أنه كان عمرو عبد الجليل واحد من أبطال فيلم الإنس والنمس الذي تم عرضه في شهر أغسطس في عام 2021، وشارك عبد الجليلي البطولة مع نجم الكوميديا محمد هنيدي، وعدد من الفنانين الكبار منهم: منة شلبي، بيومي فؤاد، صابرين، شريف دسوقي، محمود حافظ، دنيا ماهر وسليمان عيد، وهو قصة وسيناريو وحوار شريف عرفة وفاروق عبد اللطيف، وإخراج شريف عرفة.