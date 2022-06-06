 بنك سايب Saib ضمن أقوى 12 بنك في مصر

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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - كشف قائمة فوربس عن وجود بنك سايب Saib ضمن أقوي 12 بنك في مصر لتمتع بمميزات عديدة ورضا عملاء بنك سايب Saib عن الخدمات المقدمة لهم، الأمر الذي أثار تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أقوى البنوك المصرية وهو ما يوضحها دوت الخليج من خلال السطور التالية:

أقوى البنوك المصرية إليكم أقوي 12 بنك مصري في قائمة فوربس على النحو التالي: - البنك التجاري الدولي CIB - بنك QNB الأهلي - بنك فيصل الإسلامي المصري - بنك التعمير والإسكان - كريدي أجريكول مصر - مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر - بنك البركة مصر - البنك المصري الخليجي EGBANK - البنك المصري لتنمية الصادرات EBan - بنك قناة السويس - بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib بنك سايب Saib بنك سايب هو الشركة المصرفية العربية الدولية في مصر وتتعدد عملائه من داخل مصر وخارجها، ويتمت التواصل مع بنك سايب saib من خلال الآتي: - الخط الساخن من داخل مصر: 16668. - رقم بنك siab المختصر من خارج مصر: 16668(+202). - ايميل بنك سايب: [email protected].

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