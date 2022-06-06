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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /702510/رئيس-اتحاد-الاسكواش-محمد-الشوربجي-كان-بيخطط-لتمثيل-انجلترا-منذ-5-سنوات

علق عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، على قرار محمد الشوربجي بتمثيل إنجلترا بدلا من مصر في البطولات العالمية، قائلا إن اللاعب كان يخطط لهذا الأمر منذ خمس سنوات، وهذا كان واضحًا من تصرفاته، لافتًا إلى أن كل تصريحاته غير صحيحة وأن الاتحاد كان يدعمه ومصر كانت تدعمه.

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رئيس اتحاد الاسكواش: محمد الشوربجي كان يتمارض حتى لا يشارك باسم مصر

وأضاف "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن محمد الشوربجي قرر فجأة أنه يجب أن يقيم في إنجلترا، وجاءت إقامته بعد حصوله على الجنسية البريطانية، ومن هذا المنطلق جاء له عرض من الاتحاد الإنجليزي بعد حصوله على الجنسية بأن يلعب باسم إنجلترا ومن ثم قرر تمثيل إنجلترا.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، أن محمد الشوربجي لم يمثل مصر في بطولات الفرق منذ خمس سنوات، وهذا واحد من الشروط الأساسية في الاتحاد لتغيير جنسية البلد التي يلعب باسمها، "الشوربجي مرتب الأمر من خمس سنين، كنت بكلمه أقوله تعالى ألعب يقولي مش بحب ألعب فرق الأمر مخطط له"

وواصل أن محمد الشوربجي كان يتمارض ويتحجج حتى لا يلعب باسم مصر في بطولات الفرق، ومصر عامرة بالموهوبين في لعبة الاسكواش وهي من الدول الرائدة في تلك اللعبة ولن تقف على لاعب، مشيرًا إلى أن شقيقه مروان الشوربجي مازال يلعب باسم مصر وشخصيته مختلفة تماما عنه.

وتعجب رئيس الاتحاد المصري للاسكواش من تصريحات اللاعب فيما يتعلق بأنه لم يحصل على أي دعم من مصر، مؤكدًا أن اللاعب حصل على أعلى وسام في جمهورية مصر العربية، وكُرم من رئيس الجمهورية نفسه "عاوز إيه تاني أنا مش فاهم، هو عاوز فلوس ولا عاوز إيه بلاش يجيب العيب على الاتحاد ده قراره هو".

وأردف أن الاتحاد يدعم محمد الشوربجي منذ كان ناشئ، والاتحاد دائما يعمل على دعم الناشئين لأن اللاعبين المحترفين قادرين على الإنفاق على نفسه، لافتًا إلى أن الاتحاد عرض عقدين رعاية عليه هو وشقيقه، هو رفض والآخر وافق، ورفض بدون سبب واضح.