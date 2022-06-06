انت الان تتابع تفاصيل خبر هربت مع حبيبها وتزوجا.. حقيقة اختطاف طالبة الشيخ زايد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /702509/هربت-مع-حبيبها-وتزوجا-حقيقة-اختطاف-طالبة-الشيخ-زايد

على مدار الأسبوعين الماضيين شغلت واقعة إختفاء طالبة الشيخ زايد مني حسين، التي تدرس بكلية الخدمة الاجتماعية في جامعة حلوان، الرأى العام على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة، وتبين أنها هربت مع حبيبها بمحافظة الدقهلية وتزوجوا لينتهى لغز تلك الواقعة.

دوت الخليج

وتمكنت الأجهزة الأمنية فحص مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ظهر به شخص طالبا للمساعدة في العثور على نجلته الطالبة المتغيبة عقب خروجها من أداء الإمتحانات وعدم عودتها لمنزل الأسرة بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، وتبين أيضا بورود بلاغ لقسم شرط ة الشيخ زايد من سيدة تفيد بتغيب تلك الفتاة ودلت بأنها نجلتها بالتبني.

التحريات

وبتكثيف التحريات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد مكان تواجد المتغيبة صحبة شخص، مقيم بمحافظة الدقهلية، وباستهدافهما تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرت المتغيبة بإرتباطها بالمذكور بعلاقة عاطفية وسابقة تقدمه لخطبتها ورفض أهليتها فقامت بالهروب صحبته وتزوجا بتاريخ 25/5/2022 عقب قيامها بتوكيل شخص – مقيم بمحافظة الشرقية، لعدم إتمامها السن القانونى "تم ضبطه" ، وبمواجهته أيد ما سبق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس عاطل هتك عرض طفلة بالمنوفية بالإكراه

أمرت النيابة العامة بحبس مُتهم 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بخطف طفلة تبلغ من العمر 14 عاما بالإكراه، ومواقعتها بغير رضائها، بمركز أشمون بالمنوفية.

دوت الخليج

وكانت النيابة العامة قد باشرت أمس تحقيقاتها في الواقعة بعدما تلقت محضرًا بتعرض المجني عليها للخطف والمواقعة من أحد المقيمين ببلدتها، وإلقاء القبض على المتهم على إثر ذلك، وذلك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول منشورات حول الواقعة تطالب بملاحقة المتهم.

اعتراف المتهم

حيث استمعت النيابة العامة إلى شهادة المجني عليها، والتي أوضحت أن المتهم تعرض لها بالطريق العام وأشهر سكينًا في مواجهتها وتمكن بذلك من خطفها بالإكراه واقتيادها قسرًا إلى مسكنه وتعديه عليها هناك، واستجوبت النيابة العامة المتهم الذي أقرَّ بتعديه على المجني عليها وهتكه عرضها، فأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

الطب الشرعي

هذا، وقد أمرت النيابة العامة بعرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي لتحديد ما لحق بها من إصابات جرَّاء التعدي، وطلبت مضاهاة بصمة المتهم الوراثية مع آثار عُثر عليها بملابس المجني عليها، وبيان العلامات المميزة في جسده، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

معاينة مسرح الواقعة

وكانت النيابة العامة قد شرعت في إجراء المعاينة على مسكن المتهم الذي ارتكب به الواقعة لبيان ما به من آثار، إلا أنها أُبلِغت بإضرام مجهولين النار فيه احتجاجًا على ما فعل المتهم، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في تلك الواقعة وقوفًا على مرتكبيها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وبمناسبة هذه الواقعة تُهيب النيابة العامة بالكافة إلى الالتزام باللجوء للمؤسسات المعنية للإبلاغ عن الجرائم وملاحقة مرتكبيها دون اللجوء لغير ذلك من أفعال تشكّل في ذاتها جرائم معاقب عليها قانونًا، تتصدى لها النيابة العامة وسائر الجهات بحزم، وتُلاحق مرتكبيها والمحرضين عليها، ولا تلتمس لهم أية أعذار فيها مهما كانت الأسباب، وذلك حفاظًا على الأمن والسكينة العامة، وإعمالًا لسيادة القانون وإقامة العدالة.