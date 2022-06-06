انت الان تتابع تفاصيل خبر البرلمان عن قرار لاعب الاسكواش محمد الشوربجي بتمثيل إنجلترا: «مصر فوق الجميع» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /702508/البرلمان-عن-قرار-لاعب-الاسكواش-محمد-الشوربجي-بتمثيل-إنجلترا-مصر-فوق-الجميع

علق النائب عمرو السنباطي، رئيس نادي هليوبوليس، على اختيار محمد الشوربجي لاعب الاسكواش تمثيل إنجلترا بدلا من مصر قائلا« إنه فوجئ بقرار اللاعب، وعلم من مواقع التواصل الاجتماعي مثل أي شخص»، لافتًا إلى أن النادي قرر فسخ التعاقد مع اللاعب لأنه أخل بشرط من شروط التعاقد وهو أنه لم يصبح لاعب مصري.

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وأضاف "السنباطي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن اللاعب كان متعاقد مع النادي لمدة موسمين، وكان هناك عقد رعاية للاعب، وتقرر فسخ عقد الرعاية وفسخ التعاقد معه بعد قراره الأخير.

رئيس هليوبليس: مصر فوق الجميع ولا تقف على أحد

وتابع رئيس نادي هليوبليس، أن اللاعب حصل على مبالغ جيدة من النادي تخطت الـ 350 ألف جنيه في العام الواحد، وكل ما قاله حول أنه لم يتلق دعم أمر غير صحيح بالمرة، "كان يتلقى دعم وكان لديه عقد رعاية من النادي وكان ملتزم بالعقد".

وشدد على أن محمد الشوربجي أخل بواحد من شروط التعاقد معه وهو أنه لم يصبح لاعب مصري، فبالتالي يحق للنادي فسخ التعاقد معه، "التعاقد كان للاعب مصري، وهو الآن تنازل عن تمثيل مصر وبالتالي فسخ النادي التعاقد معه".

رئيس هليوبليس: لدينا العديد من اللاعبين المميزين غير محمد الشوربجي

وواصل أن نادي هيليوبلس جزء من الرياضة المصرية والمنظومة المصرية، النادي يرعى لاعبيه ولكن مصر فوق الجميع وقبل كل شيء، متابعا إن كانت مصر خسرت محمد الشوربجي فلديها العديد من اللاعبين الآخرين المتميزين والمصنفين عالميا.

وأستطرد أن مصر هي التي أخرجت محمد الشوربجي وليس العكس، وستخرج العديد من اللاعبين الآخرين، مصر من الدول الرائدة في دولة الاسكواش، ولا تقف على لاعب.