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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /702507/خلال-مناقشة-محاور-الحوار-الوطني-رئيس-حزب-الأحرار-لا-يوجد-اختلاف-على-حب-الوطن

أكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين إلى أن الحوار الوطني هدفه الأمثل هو تحقيق الأهداف والرؤية الفاعلة للسير على الطريق الصحيح لنصل في النهاية لنفس النتائج وهي لصالح الدوله المصريه تحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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أشار إلى أنه لا بد من توافر الموضوعية لدى الحوار بين كلا الطرفين وتقبل كلا منهم رأي الآخر حتى نصل في النهاية لحلول جذرية تستطيع القيادة السياسية من خلالها التوصل إلى الهدف الحقيقي.

خلال مناقشة محاور الحوار الوطني.. رئيس حزب الأحرار لا يوجد اختلاف على حب الوطن

وأوضح رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أنه يجب على الدولة أخذ الخطوط العريضة التي يناقشها الحوار الوطني إلى موضع اهتمام للخروج منها بأدق الحلول

وانه يجب علي كل حزب سياسي أن تكون له رؤية استراتيجية فعالة ودور في الحوار الوطني لتقديم المساعدات من خلال الحلول والأهداف لأن هدف كل حزب سياسي هو الوصول إلى رؤية حقيقية تستطيع الدولة الاستفادة منها ، يجب ايضا توافر الحريات لتلك الأحزاب لتوافر حوار وطني حقيقي فعال لأن تلك الأحزاب جزء من نظام الدوله.