ردا على سؤال دوت الخليج.. شيرين متولى: لدينا خطة لمختلف السياحات بمصر (صور)

جدة - نرمين السيد - قالت شيرين متولى، المدير التسويقى لشركة gate travel Expo، وممثل وزارة الصحة بالمنصة ردا على سؤال دوت الخليج شيرين متولى لدينا خطة لمختلف السياحات ومنها السياحة العلاجية وسيكون هناك معرض منفصل للسياحة العلاجية، لتغطية كافة قطاعات السياحة العلاجية.





جاء ذلك خلال تنظيم مؤتمر الإعلان عن أول معرض دولى للسياحة، الذى يقام خلال الفترة من 6 وحتى 9 سبتمبر، بحضور العديد من المؤسسات المعنية.

وفى الجلسة المخصصة لتساؤلات الإعلاميين قالت متولى إن المؤتمر السياحى يشمل العديد من ورش العمل العلمية المرتقبة لنخرج برؤى علمية ولاسيما فيما يخص السياحة العلاجية، وسيكون هناك خبراء من كافة انحاء العالم.

وأضافت خلال المؤتمر كما سيتيح المؤتمر بناء شبكة علاقات سياحية جديدة، مع إتاحة كافة العروض الخاصة بهم لكبرى الشركات، فضلا عن اتاحة العديد من فرص العمل وعروض سياحية مميزة.

ومن المرتقب أن يرسم خارطة الطريق لمستقبل مصر السياحى، واستراتيجية عودة مصر لتصدر القطاع السياحى بالمنطقة، ووضعها مجددا على خارطة السياحة العالمية، تماشيا مع الجمهورية الجديدة.