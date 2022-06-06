البابا تواضروس يستقبل عددا من الأساقفة (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الإثنين، الأنبا مينا أسقف إيبارشية مسيساجا وفانكوفر وغرب كندا.





تم خلال اللقاء بحث عددا من الأمور بالخدمة فى الإيبارشية. كما استقبل البابا تواضروس، الأنبا كاراس أسقف إيبارشية بنسيلفانيا وديلاوير وميريلاند وويست فرجينيا، الذى ناقش مع قداسته موضوعات رعوية تخص الخدمة فى الإيبارشية. والتقى البابا تواضروس، الأنبا أرسانى أسقف إيبارشية هولندا، وعرض على قداسته بعض الملفات الرعوية التى تخص الإيبارشية.

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