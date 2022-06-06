بدء رصف الطرق الرئيسية بقريتين فى قنا

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ قنا أشرف الداودى، بدء أعمال رصف الطرق الرئيسية لمدخل قريتى أبو حزام وحمرا دوم التابعتين لمركز نجع حمادى، بطول 7 كم، كما أنه جارى العمل فى إنشاء مكتب بريد بقرية أبو حزام.





جاء ذلك ضمن فاعليات «مبادرة قنا بلا خصومات ثأرية»، والتى تهدف إلى إحداث تنمية حقيقية بالقريتين، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التى من شأنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالى القريتين.

وأضاف "الداودى" - فى تصريح اليوم - أن الخطة الاستراتيجية التى وضعتها المحافظة، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للحد من انتشار الخصومات الثأرية، وتغيير الموروث الفكرى لدى الأهالى ونبذ العنف والتعصب من أجل التفرغ للبناء والتنمية، مؤكدا حرص المحافظة على تسخير كافة إمكانياتها، لإحداث تنمية حقيقية بالقريتين تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة لتوفير مناخ مناسب وفرص عمل حقيقية للشباب.

يذكر أن محافظ قنا قد دشن مبادرة تنموية لتطوير قريتى حمرا دوم وأبو حزام، التابعتين لمركز نجع حمادى، فى يونيو الماضى، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الاهتمام بالقضايا التى تمس حياة المواطنين والعمل على إيجاد حلول فعالة لتحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إدراج قريتى حمرا دوم وأبو حزام ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن ناحية أخرى، أجرى المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام لمحافظة قنا، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية زيارة لمركز الحكيم الشامل لتأهيل المعاقين، يرافقهما حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وحسن عثمان وكيل المديرية.

وتفقد السكرتير العام ورئيس البورصة - بحسب بيان المحافظة - أقسام المركز الذى يضم مركز علاج طبيعى لذوى الاحتياجات الخاصة، وغرفة قياس سمعى، وفصول للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة حسب نوع الإعاقة وشدتها، بالإضافة إلى ورشة حديثة لتصنيع المنتجات الخشبية ومطبعة وعدد من الأنشطة الترفيهية للأطفال ذوى الهمم، وصالة ألعاب رياضية مجهزة بالمعدات المختلفة، وذلك بهدف تنمية مهاراتهم.

وأكد "الطيبى" أن المركز يقدم الخدمات التعليمية والعلاجية لقاعدة كبيرة من الأطفال ذوى الهمم، كما أنه يقدم الدعم والمساندة لهم، ومساعدتهم فى الإندماج داخل المجتمع.

ومن جانبه، أشاد رئيس البورصة المصرية بمستوى التجهيزات الموجودة بالمركز، والخدمات المتنوعة التى يقدمها للمترددين، كما التقى بعدد من الأطفال وأجرى معهم أحاديث تحفيزية.