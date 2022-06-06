أحمد موسى لـ«لاعب الإسكواش محمد الشوربجي»: «اللي عملك هيعمل غيرك»

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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 08:47 مساءً - محمد السيد - /702506/أحمد-موسى-لـلاعب-الإسكواش-محمد-الشوربجي-اللي-عملك-هيعمل-غيرك

علق الإعلامي أحمد موسى، على اختيار محمد الشوربجي لاعب الاسكواش تمثيل إنجلترا بدلا من مصر بداية من الغد في أحد البطولات التي تقيمها إنجلترا قائلا:” مصر لا تقف على أي لاعب، وستظل رائدة في لعبة الاسكواش»، متابعًا: "اللي عملك هيعمل غيرك".

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وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن محمد الشوربجي حصل على أعلى تكريم في مصر حصل على وسام الرياضة من الطبقة الأولى عام 2018 من الرئيس عبد الفتاح السيسي، متعجبا من تصريحات اللاعب أنه لم يلق أي تكريم أو دعم من مصر "لما رئيس الجمهورية يكرمك ده مش تكريم، لما تاخد وسام من الدرجة الأولى ده دعم ليك، انت حصلت على أعلى تكريم في بلدك كل ده ومش لاقي دعم".

أحمد موسى لمحمد الشوربجي: مبروك عليك إنجلترا ومصر رقم 1

وتابع: "مبروك عليك إنجلترا اللي عملك هيعمل غيرك، مصر رقم واحد في لعبة الاسكواش وهي لعبة ليست أولمبية من الأساس"، وواصل أن محمد الشوربجي لم يذكر تكريم الرئيس السيسي طوال حواره مؤخرًا الذي انتقد فيه المعاملة والدعم في مصر، ولم يذكر ما قدمته مصر له، وقراره نابع من موقف شخصي لأن شقيقه مروان الشوربجي من المصنفين عالميًا هو أيضا في لعبة الاسكواش ومازال يلعب باسم مصر.

وأشار إلى أنه يجب البحث إن كان هناك تقصير ومعالجته حتى لا تتكرر تلك الواقعة مرة أخرى، متسائلا "هل القصور عند مصر؟ هل هناك تقصير من أحد، لأن دي مش أول واقعة، أحد الأبطال معايا في البرنامج قالي كنت بشتري على حسابي أكل ولبس وغيره، عاوزين نشوف الأزمة فين يا جماعة".