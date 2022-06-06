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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 08:47 مساءً - محمد السيد - /702505/شكاوى-النواب-توافق-على-عدد-من-الاقتراحات-برغبة-المقدمة-للحكومة-صور

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام حسين، أمين سر اللجنة، على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من الأعضاء، وتمت التوصية للحكومة لاتخاذ ما يلزم.

دوت الخليج

"شكاوى النواب" توافق على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة للحكومة

وتمت الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن توصيل الصرف الصحي إلى منطقة مساكن كوبري رعرع بحوض الخمسات بمدينة أسيوط- محافظة أسيوط.

ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن إقامة محطة تنقية مياه للشرب بعزبة الأهالي التابعة لمدينة القناطر الخيرية- محافظة القليوبية.

كما وافقت اللجنة أيضاً على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن سرعة استكمال مشروع الصرف الصحي الخاص بقرية الغوابين - مركز فارسكور - محافظة دمياط، على أن يتم بدء الأعمال فورا وفتح الاعتمادات في أول شهر يوليو المقبل، ونهو الأعمال في شهر سبتمبر، والتنسيق مع الهيئة العامة للصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ووزارتى الإسكان والتخطيط.

وشهد الاجتماع الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة محمد عبدالعاطي، بشأن تطوير محطة مياه القواسم- بمركز السنبلاوين- محافظة الدقهلية، والموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن إنشاء خط مياه عكر من النيل فرع دمياط قطره 1متر لتغذية محطتي مياه الشرب بمدينتي الجمالية والمطرية- محافظة الدقهلية.

كما وافقت على الاقتراح برغبة المقدم النائبين: محمود العزب، جيهان البيومي، بشأن توصيل شبكة الصرف الصحي الخاص لمدرسة محمد هاشم النقيب الثانوية بقرية كفر سرنجا - مركز ميت غمر- محافظة الدقهلية.

ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حته، بشأن نقل المجزر الآلى (سلخانة القيس) بقرية القيس مركز بنى مزار بمحافظة المنيا إلى خارج القرية وخارج الكتلة السكنية بقريه القيس، بحضور الدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا وعماد حسن رئيس مجلس مدينة بنى مزار، والدكتور محمد عثمان مدير الطب البيطرى بالمنيا.

وأوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بإدراج المجزر بخطة وزارة التنمية المحلية بالعام المالى 2022/2023، بعد موافقة ممثلى الحكومة.

كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي خلال اجتماعها اليوم، على اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد حمدى دسوقي بشأن استكمال الصرف الصحي بقرية منقباد- مركز أسيوط- محافظة أسيوط، وأجلت اللجنة اقتراح برغبة آخر مقدم من ذات النائب بشأن تطوير وحل مشاكل المناطق العشوائية داخل محافظة أسيوط.

وشهد الاجتماع الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد إسماعيل، بشأن إنشاء مدرسة للمكفوفين بإدارة السلام التعليمية - محافظة القاهرة.

كما أجلت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن تخصيص الجناح الثالث المقام بمدرسة الأشراف بصفط الشرنية - مركز الواسطى - محافظة بنى سويف لإقامة مدرسة لغات تجريبية.