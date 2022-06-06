انت الان تتابع تفاصيل خبر تحالف الأحزاب يواصل مناقشات الحوار الوطنى ..وتيسير مطر يؤكد: «الأحزاب موجودة علي أرض الواقع» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 08:47 مساءً - محمد السيد - /702504/تحالف-الأحزاب-يواصل-مناقشات-الحوار-الوطنى-وتيسير-مطر-يؤكد-الأحزاب-موجودة-علي-أرض-الواقع

شهد مساء الاثنين اجتماع تحالف الأحزاب السياسية الذي يضم 40 حزبا سياسيا في إطار سلسلة اللقاءات الدورية لمناقشة محاور الحوار الوطنى، الذي دعا إليه الرئيس السيسي بحضور النائب تيسير مطرالأمين العام للتحالف والنائب عفت السادات واللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية وطارق درويش رئيس حزب الأحرار وعددا من روساء أحزاب التحالف السياسي.

دوت الخليج

وانتقد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام الأحزاب المصرية، من يهاجم الأحزاب المصرية، مؤكدا أن من يهاجم الأحزاب السياسية المصرية لا يعرف شيئا عن القوي السياسية الوطنية.

وأضاف " الأحزاب موجودة علي أرض الواقع وليس شرطا أن تكون ممثلة فى المجالس النيابية ولا يوجد فى العالم مواطن يعرف كل الأحزاب داخل دولته" وتابع :" نريد أعداد جديدة من الأحزاب لكي تتناسب مع النسبة السكانية المصرية" مضيفا :" من الممكن تجد احزاب ليست كبيرة ولكن يكون بداخلها عقول تقدم أفكارا للوطن".

تحالف الأحزاب يواصل مناقشات الحوار الوطنى ..وتيسير مطر يؤكد: الأحزاب موجودة علي أرض الواقع»

وأكد طارق درويش رئيس حزب الأحرار أنه لابد أن يتم التقاء الرؤية وأن يتضمن الحوار الوطني مناقشة فعالة تصل للقيادة السياسية وأن يكون الحوار موضوع التأكيد على ضرورة احترام الآراء حتى وإن كان هناك اختلاف من أجل مصلحة الوطن .

من جانبه، أكد النائب عفت السادات عضو مجلس الشيوخ أن الحوار الوطني، بداية الطرق وسيكون إنتاجه مثمر، مشيرًا إلى أنه لابد من القضاء على أزمة الزيادة السكانية وتشغيل المصانع المغلقة.