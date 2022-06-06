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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 08:47 مساءً - محمد السيد - /702503/لحظة-تكريم-وفاء-عامر-ونجلها-عن-مسلسلها-بيت-الشدة-في-الشباب-والرياضة-فيديو-وصور

كرمت وزارة الشباب والرياضة الفنانة القديرة وفاء عامر، وعدد من النجوم الأخرين منهم نجلها الفنان عمر فوزي والفنانة الشابة بسنت حاتم، وذاك عن مسلسلها الرمضاني “بيت الشدة” الذي عرض في هذا العام.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تكريم وفاء عامر في الشباب والرياض

وتحدثت وفاء عامر خلال الندوة عن العمل، فقال: السحر موجود في القرءان الكريم والحارة مورثة منذ مئات السنين وأنا احساسي اللي بيخليني عارفة عايزة أوصل اي للناس، بقرأ ما بين السطور، ولقيت ان السيناريو بيوصل رسالته وفكرته للناس البسطاء “.

وتابعت: “السحر أنا بترعب منه ومبقربش نحيته، والأذى بالسحر وارد وربنا اتكلم عنه”.

ابن وفاء عامر

وصرحت الفنانة الشابة بسنت حاتم خلال الندوة بأن الفنانة وفاء عامر لم تكن تعلم بأن نجلها هو من سيجسد شخصية رامز خلال العمل حتى موعد التصوير اذ كانت تسأل دائما عن تك الشخصية ولم يكن يجيبها أحد.

وأكدت وفاء عامر بأنها دائما تتمنى أن يعطي الوسط الفني المجال للشباب خلال الفترة المقبلة، ليبدعون به بقدر استطاعتهم وذلك بإعطائهم فرص فريدة ومختلفة يثبتون تألقهم به.

وفاء عامر في رمضان 2022

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة وفاء عامر في السباق الرمضاني 2022، بمسلسل «راجعين يا هوى»، الذي يعد من المسلسلات المأخوذة عن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج محمد سلامة، معالجة وسناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ويشارك في بطولته بجانب نور والفنان خالد النبوي، كلا من أنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، والعمل من إنتاج شركة أروما.

وشاركت في بطولة مسلسل بيت الشدة بجانب كلا من الفنان أحمد وفيق، مها أحمد، إيهاب فهمي، محمد مهران، محسن منصور، أحمد التهامي، ومدحت تيخا، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، وبسنت حاتم، ندى بهجت، منى العمدة، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف ناجي عبد الله، وإخراج وسام المدني، وإنتاج شركة إكسيليفون للإنتاج الفني.