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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 08:47 مساءً - محمد السيد - /702502/اجتماع-طارئ-واستدعاء-الاتحاد--رئيس-شباب-النواب--استياء-وغضب-بين-أعضاء-اللجنة-بعد-انضمام- لاعب-الاسكواش-لمنتخب-انجلترا

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن اللجنة ستعقد اجتماع طارئ بحضور ممثلي وزارة الشباب واتحاد الاسكواش للوقوف علي أسباب انضمام لاعب الاسكواش محمد الشوربجي ،لمنتخب انجلترا .

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وأوضح رئيس لجنة الشباب ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين ، أن هناك حالة من الاستياء سيطرت علي جميع اعضاء لجنة الشباب ، حيث اكد البعض منهم انهم سيتقدمون بطلبات احاطة ، حول أسباب تجنيس لاعب الاسكواش .

وأشار رئيس لجنة الشباب ، أن اللجنة فتحت ملف التجنيس في وقت سابق عندما انضم احد ابطال رفع الأثقال المصريين لتمثيل دولة قطر ، مؤكدا ان خبر انضمام الشوربجي لمنتخب انجلترا كان صادما للجميع .

اجتماع طارئ واستدعاء الاتحاد .. رئيس شباب النواب : استياء وغضب بين اعضاء اللجنة بعد انضمام لاعب الاسكواش لمنتخب انجلترا

وأكد رئيس لجنة الشباب ، انه سيتم اعداد تقرير كامل حول تلك الواقعة وفي حال اكتشاف اي تقصير من المسئولين عن اللعبة في مصر ، سيتم محاسبة المسئول ، مشيرا الي ان اللجنة ستناقش تلك الاشكالية في أقرب اجتماع لها .

اجتماع طارئ واستدعاء الاتحاد .. رئيس شباب النواب : استياء وغضب بين اعضاء اللجنة بعد انضمام لاعب الاسكواش لمنتخب انجلترا