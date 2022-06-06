أحمد موسى: 100 حالة طلاق كل 60 دقيقة فى مصر

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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 08:47 مساءً - محمد السيد - أكد الإعلامي أحمد موسى، أن قانون الأحوال الشخصية والمدنية والتعديلات المقترحة له واحد من أهم القوانين خاصة أنه به العديد من المسائل المختلفة، ومنها أزمة الطلاق، متابعة: "عندنا في مصر تقريبا 100 حالة طلاق كل ساعة في مصر".

دوت الخليج

أحمد موسى: قانون الأحوال الشخصية يخص الأسرة المصرية

وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن نسب الطلاق في مصر البعض يراها مرتفعة جدا، وعند الحديث عن الطلاق يُنظر إلى الأسرة والأطفال وما يترتب عن هذا الطلاق، وتأثيره على الأولاد، متابعا: "لازم يكون فيه حوار والجميع يتناقش لازم كلنا نسمع بعض عشان نوصل لحل يرضي الجميع".

وتابع أن مشروع قانون الأحوال الشخصية والمدنية يخص الأسرة المصرية، ويخص المجتمع بشكل عام، ولذلك يجب على الجميع الاهتمام بهذا”، وشدد: "نحن ليس مع أي طرف ولكن مع كل الأطراف، والحوار مفتوح للجميع، فيما يتعلق بالمسائل الدينية والاجتماعية، والرجل والمرأة، والحالة النفسية للأسرة بشكل عام لسماع الاقتراحات من المواطنين من خلال المداخلات الهاتفية".

السيسي يوجه بتشكيل لجنة لقانون الأحوال الشخصية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع مع وزير العدل المستشار عمر مروان أول أمس، ووجه بتشكيل لجنة من الخبرات القضائية والقانونية المختصة من أجل إعداد مشروع لقانون الأحوال الشخصية من أجل ضمان كافة حقوق الأطراف المعنية، وذلك وفقا لما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.