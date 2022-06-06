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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 08:47 مساءً - محمد السيد - /702500/صدور-بطاقة-الخدمات-المتكاملة-للمرحلتين-للأشخاص-ذوى-الإعاقة-مناقشات-موسعة-باللجان-النوعية-بالبرلمان-غدا

تشهد اللجان النوعية بمجلس النواب، غدًا، مناقشات موسعة حول صدور بطاقة الخدمات المتكاملة للمرحلتين للأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير الدعم المالي اللازم لإنشاء نفق القصاصين، وخطة عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.

دوت الخليج

أولاً : فيما يخص الجانب التشريعي

«نقل النواب» تستكمل دراسة مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري

تعقد لجنة النقل والمواصلات، برئاسة النائب علاء عابد، لاستكمال دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.

«صحة النواب» تناقش الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة

تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعها غدا، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 204 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية بشأن النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

«خارجية النواب» تناقش ملف الزيارات الميدانية للجنة..غدا

تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور كريم درويش، رئيس اللجنة، اجتماعها غدا، لمناقشة الزيارات الميدانية للجنة، وتضع خطة لإتمامها.

«اقتصادية النواب» تنظر لبعض الموضوعات المحالة للجنة..غدًا

في حين تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير رئيس اللجنة، اجتماعها غدا، لنظر بعض الموضوعات المحالة للجنة

«إفريقية النواب» تعرض توصيات اللجنة خلال شهر مايو 2022.. غدا

وتعقد لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور شريف الجبلي، اجتماعها غدًا، لعرض توصيات اللجنة خلال شهر مايو 2022.

«دفاع النواب» تناقش الموضوعات المحالة للجنة..غدا

في حين تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة اللواء احمد العوضي، اجتماعها غدا، لنظر بعض الموضوعات المحالة الى اللجنة.

ثانياً: فيما يخص الجانب الرقابي

«بحضور اللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية» محلية النواب تناقش طلبات الاحاطة المقدمة من النواب

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني، اجتماعها غدا لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد طلبة، بشأن إنشاء كوبرى علوى عند مدخل ومخرج قرية أبو خليفة، ومخرج مدينة القنطرة غرب من اتجاه طريق إسماعيلية بورسعيد، ومنطقة الحرش التابعة لقرية البياضية، ومنطقة قرية البياضية مركز ومدينة القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية، حيث إن مداخل ومخارج هذه المناطق عبارة عن دورانات غير آمنة بالطريق السريع والتي تمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين، وتم الموافقة على عمل كوبري علوي وتحمل 50% من تكلفة إنشائه بناء على البرتوكول الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والنقل بنسبة50 % لكل منهما.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلبا الإحاطة المقدمان من النائب الدكتور أحمد دندش، بشأن:

الأول: عدم قيام محافظة الإسماعيلية بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 800 لسنة 2020، بتحديد قيمة مقابل التصالح على بعض مخالفات البناء بالقرى بواقع خمسين جنيهاً للمتر، وخاصة قريتي (نفيشة – الحجاز) بدعوى أنهما داخل الحيز العمراني الخاص بمدينة الإسماعيلية، وتأكيد السيدة المهندسة رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان على أن القريتين بهما وحدتان محليتان مستقلتان، ويتم تقديم الخدمات للمواطنين من خلالهما، ولم يتم تعديل الحدود الإدارية لهما.

الثاني: عدم قيام محافظة الإسماعيلية بإنهاء إجراءات التصالح على بعض مخالفات البناء للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح إلا بنسبة 3% مع العلم أنه تم سداد مقابل جدية التصالح لكافة الطلبات مع ضرورة التأكيد على سرعة قبول الطلبات وإنهاء إجراءات التصالح وإصدار تراخيص التعلية للمباني الخرسانية المتصالح عليها، وتراخيص هدم وإعادة بناء للمباني المقامة بالطوب الدبش.

وتناقش أيضا اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام دياب، بشأن تجهيز الورش المطروحة للحرفيين بمجمع الورش الجديدة بمدينة المستقبل – محافظة الإسماعيلية، على أن تكون مزودة بكافة الخدمات اللازمة للتشغيل والمتمثلة في (الصرف الصحي – المياه – الإنارة)، وذلك قبل موعد التسليم، مع ضرورة تحرير عقود الورش بنظام البيع وليس حق الانتفاع، فضلاً عن عدم المغالاة في تقدير سعر المتر، وأن يتم السداد بنظام الأقساط على مدة 15 سنة، وإعطاء سنة مهلة للبدء في السداد، إسوة بالمحافظات الأخرى.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سامي سليم، بشأن توفير الدعم المالي اللازم لإنشاء نفق القصاصين، ومزلقان عزبة منشية السلام - مركز فايد – محافظة الإسماعيلية، مع العلم أن وزارة النقل قامت بإجراء معاينة لموقعي المشروعين المطلوبين، وأفادت بأنه لا مانع من التنفيذ بعد تدبير الاعتماد المالي اللازم لذلك.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عثمان، بشأن تضرر أهالي منطقة الحرفيين (أبو رخم) – الشيخ زايد– محافظة الإسماعيلية من سحب العقود القديمة الخاصة بهم واستبدالها بعقود حق انتفاع مجحفة حيث ينص العقد الجديد على فرض حق انتفاع على متر الأرض بدءاً من 25 قرشًا حتى 30 جنيهًا للمتر مضروباً في عدد الأدوار بزيادة سنوية 10% بفائدة تراكمية لمدة 3 سنوات، ثم يعاد التقييم بعد انتهاء مدة العقد (3 سنوات) ويحق للمحافظة إلغاء العقود وعدم تجديدها، مما يهدد أمن المواطنين واستقرارهم.

«بحضور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» مشروعات النواب تناقش خطة عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم قطاع المشروعات

تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، اجتماعها غدا لمناقشة خطة عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه من إنجازات، والمشاريع المستقبلية، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ثالثاً: فيما يخص الاقتراحات والشكاوي المقدمة من النواب

«شكاوي النواب» تناقش مقترح "نائبة التنسيقية" لعمل سلم كهربائي بكوبري المشاة بحطة المنيب بالجيزة

تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة النائب عاطف ناصر، اجتماعا غدا، لمناقشة الاقتراحان برغبة المقدمان من النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

الأول: بشأن عمل سلم كهربائي أو (أسانسير) بكوبري المشاة الخاص بمحطة المنيب بمحافظة الجيزة لكبار السن وذوي الهمم وأصحاب الأمراض.

الثاني: بشأن عمل سلم كهربائي أو (أسانسير) لكوبري المشاة الخاص بعزبة البكباشى- محافظة الجيزة- لكبار السن وذوي الهمم وأصحاب الأمراض.

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن غلق مزلقان شارع رياض بمدينة أسيوط وإنشاء كوبري كهربائي بدلا منه - محافظة أسيوط.

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب مصطفى بدران، بشأن أن يكون لكل محافظات الصعيد امتداد جغرافي، وإداري حتى ساحل محافظة البحر الأحمر.

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالحميد هاشم، بشأن ربط الطريق الدولي الفرعي القادم من مدينة بلطيم على طريق مصرف المحيط للربط بمحافظة كفر الشيخ.

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن إعادة رصف وتجميل مدخل مركز طهطا القبلي- محافظة سوهاج.

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن استحداث وسيلة نقل بمحافظة البحر الأحمر على غرار تاكسي النيل.

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد القط، بشأن إنشاء كوبري مشاة أمام مدينة الفسطاط الجديدة ومتحف الحضارات بمنطقة مصر القديمة- محافظة القاهرة.

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن إنشاء كوبري مشاة أعلى نفق الهرم (نصر الدين) بشارع الهرم- محافظة الجيزة.

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالحكيم دراج، بشأن رصف شارع مدرسة فاكو- سمنود- محافظة الغربية.

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد يحيى الجحش، بشأن نقل موقف سيارات الأجرة خط (القاهرة- زفتى) أمام مجلس المدينة - محافظة الغربية، الى مكان يقع أعلى تغطية مصرف مسجد وصيف) - مركز زفتى- محافظة الغربية.

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن إقامة مشروع مجمع المصالح الحكومية بمركز إدكو - محافظة البحيرة.

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة عزة حسين، بشأن إحلال وتجديد محطة القطار بمنشية البكري في مدينة المحلة الكبرى - محافظة الغربية.

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالباسط غريب، بشأن إنشاء محطة سكة حديد على طريق خط سكة حديد دمنهور/ دسوق.

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب على البدر الملاوي، بشأن استكمال كورنيش النيل بمدينة البصلية- مركز إدفو- محافظة أسوان.

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد إبراهيم البنا، بشأن إنشاء كوبري مشاة بين كوبرى البطل وكوبرى بحر مويس بجوار نادى المعلمين في مدينة منيا القمح- محافظة الشرقية.

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب يوسف الشاذلي، بشأن نقل محطة السكة الحديد من داخل مدينة الفيوم الى خارجها أول الطريق الدائري- محافظة الفيوم.

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن مد كوبري الواسطى العلوي على امتداد الخط الطولي له حتى الطريق الصحراوي الشرقي - محافظة بنى سويف.

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن رصف طريق ترعة قطور (الثالثة) زمام الــــ 16 ألف فدان – مركز المنزلة– محافظة الدقهلية.

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن التوسع في خطوط التليفونات الأرضية بمنطقة الأزهر والوليدية بمدينة أسيوط- محافظة أسيوط.

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سحر عيد، بشأن تركيب كابلات تليفونات أرضية بمحافظة مطروح.

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالله أحمد عبدالله، بشأن تقوية شبكة المحمول بقرية أبو سنة- مدينة قليوب - محافظة القليوبية.

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن تركيب خطوط أرضية للتليفون وتوصيل شبكات الواى فاى في منطقة نجع محمود أحمد، ومنطقة طريق الفقايرة بالصوامعة غرب مركز طهطا- محافظة سوهاج.

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب إلهام البارودي، بشأن تحسين وزيادة قدرة شبكة الاتصالات- بقرى مدينة جرجا- محافظة سوهاج.

رابعاً: فيما يخص طلبات الإحاطة المقدمة من النواب

«توقف شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بطلخا عن الإنتاج »علي طاولة صناعة النواب..غدا

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، اجتماعهاغدا، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طه محمد بهجت (طه الناظر)، بشأن إنشاء مدينة صناعية بجوار المدينة السكنية بالصحراوي الغربي تخدم مراكز الفشن وببا وسمسطا بمحافظة بني سويف، حيث إن هذه المراكز زراعية ولا توجد مصانع تقوم بتحويل منتجاتها الى منتجات مصنعة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام سعيد الجاهل، بشأن المشكلات التي تواجه مصانع الطوب الطفلي التي أصبحت مهددة بالتوقف نتيجة امتناع الحكومة عن تسليم الحصص الخاصة بالمصانع من المازوت، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتناقش اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب عاطف محمد المغاوري، بشأن توقف شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بطلخا عن الإنتاج، على الرغم من حاجة السوقين المحلية والعالمية لإنتاج الشركة من الأسمدة، وعدم تنفيذ إجراءات قرار الشركة القابضة بشأن التطوير، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

«عاملة النواب» تناقش ملف ضم العمال المثبتين على حساب الصناديق الخاصة.. غدا

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد - رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة جميانة لويس يوسف، بشأن ضم العمال المثبتين على حساب الصناديق الخاصة في محافظة كفر الشيخ وعددهم حوالى 3264 عاملًا وفرد حراسة أمن.

«طاقة النواب» تناقش ملف عمل قاعدة بيانات بمعدل النفايات بأنواعها على مستوى الدولة..غدا

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، اجتماعا غدا، طلب الإحاطة المقدم من النائبة نرمين بدراوي، بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارتي البيئة والتنمية المحلية لعمل قاعدة بيانات بمعدل النفايات بأنواعها على مستوى الدولة، وكذا إجراءات مواجهة الانبعاثات الضارة والروائح الصادرة من مقالب القمامة.

طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر منير، بشأن تقاعس وزارة البيئة عن أداء دورها حيال مبادرة إدارة المخلفات الصلبة وذلك بعدم الانتهاء من إنشاء مصنع تدوير للقمامة بمدينة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ رغم صدور قرار تخصيص له (1096) لسنة 2020، مما أدى الى تراكم هائل من القمامة بالمدينة والمدن المجاورة لها مما يتسبب في خطر كبير على صحة المواطنين.

«تعليم النواب» تناقش طلبات الأحاطة المقدمة من النواب

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامى هاشم، اجتماعًا غدا، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي محمد الأمير، بشأن تأخر بناء مبنى الإدارة التعليمية بالمنزلة محافظة دقهلية.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلبا الإحاطة المقدمان من النائب أحمد علي:

الاول: بشأن تأخر الهيئة العامة للأبنية التعليمية في تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على شراء هيئة الأبنية التعليمية لقطعة الأرض الكائنة بأرض حوض العلوة رقم (10) بالشيخ منصور بحي المرج بالأمر المباشر.

الثاني: بشأن التأخر في استلام أرض عشش المهاجرين بمنطقة الأندلس بحي المرج مساحة 5030م2، والتقاعس عن مخاطبة محافظة القاهرة للمطالبة بتسليم الأرض أو حتى معاينتها رغم حاجة الأبنية التعليمية لبناء العديد من المدارس بحي المرج.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن عدم وجود موجهين للخط العربي في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبداللطيف الطحاوي، بشأن عدم حصول بعض المدرسين الذين تقدموا للحصول على المعاش المبكر رغم تقدمهم لذلك قبل إلغاء قانون المعاش المبكر الصادر في 1/1/2020.

كما تناقش اللجنة طلبا الإحاطة المقدمان من النائبة شيرين عبدالعزيز القشاش:

الاول: بشأن التباطؤ الشديد في إقامة مجمع مدارس البتانون – مركز شبين الكوم محافظة المنوفية.

الثاني: بشأن التباطؤ الشديد في اتخاذ القرارات الخاصة بهدم وإضافة توسعة لمدرسة الشهيد صبحي جاد الله بقرية السكرية (المرحلة الابتدائية)، رغم صدور قرار بإخلاء المبنى.

وتناقش الجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد السيد الحسيني، بشأن التضرر الشديد من عدم إحلال وتجديد مدرستي أحمد شوقي – وطه حسين (للتعليم الابتدائي) التابعتين لإدارة بولاق الدكرور التعليمية.

وأيضا تناقش اللجنة طلبا الإحاطة المقدمان من النائب عبدالباقي تركيا:

الاول: بشأن إنشاء مبنى بالمدرسة الابتدائية بقرية طواحين اكراش – مركز الإبراهيمية – محافظة الشرقية.

الثاني: بشأن عدم استلام هيئة الأبنية التعليمية لمدرسة شنبارة منقلا التابعة لمركز ديرب نجم محافظة الشرقية.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالفتاح محمد الشحات، بشأن الموافقة على توفير الدعم المالي لإنشاء مدرسة تجريبية للغات بمركز أبو تشت محافظة قنا ضمن مبادرة حياة كريمة.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجارحي، بشأن قرار نقل طلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة السنجق الثانوية الى مدرسة أبشواي الثانوية العامة والتي تبعد حوالى 25 كيلو مترًا عن مدينة أبشواي، رغم أن عددهم لا يتجاوز 120 طالبًا فقط.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقوف على أسباب تقاعس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إعادة بناء المدارس التي تم إزالتها بمعرفة الهيئة وعدم إدراجها فى الخطة حتى الآن بمدينة إدكو – محافظة البحيرة.

وأيضا تناقش اللجنة طلبا الإحاطة المقدمان من النائبة فايزة صالح:

الاول: بشأن سرعة إدراج مدارس (الثانوية بناحية التوفيقية – النصر بشبراخيت، منشأة النصر - الشعيرة - كنيسة الضهرية) والتابعين لمركزي إيتاى البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة بخطة هيئة الأبنية التعليمية.

الثاني: بشأن الموقع المقترح لإقامة مدرسة بناحية قرية طلعات – تبع معنيا – مركز إيتاى البارود – محافظة البحيرة.

طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن تكليف مدير تنفيذي لمدرسة المنارة إحدى مدارس 30 يونيو في 28 من أكتوبر 2021، وعمل إقرار استلام عمل له في ذات التاريخ دون أي إعلانات أو مسابقات.

«زراعة النواب» تناقش ملف خطة الدولة نحو تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر..غدا

تعقد لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، اجماعها غدا، لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب على أحمد على، بشأن منع وزارة الموارد المائية والري أصحاب المنازل المقامة على أراضي منافع الري بقرية المفتي الكبرى مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ من قيامهم بإحلالها وتجديدها.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين: محمد الصمودى، الدكتورة هدي الطنباري، بشأن استعراض خطة الدولة نحو تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالله زين، بشأن عدم التزام محافظة البحيرة بتنفيذ توصية اللجنة بشراء كراكة لمعالجة أخطاء الترسيب في مشروع مرسى الصيادين ببحيرة إدكو (جونة التراكى).

وأيضا تناقش اللجنة طلبا الإحاطة المقدمان من النائب السيد المنوفي، بشأن:

الاول: إدراج الترع الواقعة بقرى شرق النيل التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا ضمن خطة وزارة الموارد المائية والري لتأهيل المجاري المائية.

الثاني: معاناة أهالي قرى مركز نجع حمادي بمحافظة قنا من انخفاض منسوب المياه في الترع مما يهدد أراضيهم بالبوار.

«دينية النواب » تناقش ملف النزاع بين وزارة الأوقاف وجمعية الرحمن لضم دور ثالث للجمعية

طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيمان سالم خضر، بشأن وجود نزاع بين وزارة الأوقاف وجمعية الرحمن بكفر أبو فرح ــ القنايات الشرقية على ضم الدور الثالث من مبنى تابع للجمعية ".

طلب الإحاطة المقدم من النائب سعودي عبدالرحمن عبدالغفار، بشأن مشكلات تعيين بعض عمال المساجد.

«سياحة النواب»تناقش ملف خطة وزارة السياحة والآثار للاستفادة من برنامج التنمية المحلية

طلب الإحاطة المقدم من النائبة أماني الشعولي، بشأن خطة وزارة السياحة والآثار للاستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وخاصة في المحافظات التي تتمتع بمكون سياحي وأثري يمكن تعظيم الاستفادة منه.

«منها تأخر صدور بطاقة الخدمات المتكاملة للمرحلتين للأشخاص ذوى الإعاقة» 12 طلب إحاطة علي طاولة تضامن النواب..غدا

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، اجتماعها غدا، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة ولاء عبدالفتاح، بشأن عدم تفعيل كود الإتاحة الهندسية للأشخاص ذوى الإعاقة في المباني والمنشأة العامة.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب أيهاب منصور، بشأن تأخر صدور بطاقة الخدمات المتكاملة للمرحلتين الثانية والثالثة والتي تشمل أصحاب ذوى الاعاقات الشديدة ولا يوجد جدول زمني للإصدار.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن عدم جاهزية الموقع الإلكتروني لتسجيل الكشف الطبي المميكن لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.

وتناقش اللجنة طلبا الإحاطة المقدمان من النائب أحمد فرغلي، بشأن تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث تم تعليق التسجيل على الموقع الرسمي لوزارة الصحة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن تأخر افتتاح المرحلة الثانية للحصول على بطاقة الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي رشدي غيث، بشأن المرحلة الثانية من استخراج كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأيضا تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب باسم حجازي، بشأن عدم فتح موقع المنظومة الصحية على شبكة الإنترنت الخاصة بالمجالس الطبية المتخصصة للمرحلة الثانية لبطاقات الخدمات المتكاملة وتأخر إصدار كارت الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، وتأخر إصدار معاش تكافل وكرامة.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرال الهريدي، بشأن بعض المشكلات التي تواجه المواطنين من ذوي الهمم في استخراج بطاقات الخدمات الطبية المتكاملة الخاصة بهم.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سامح فتحي حبيب، بشأن فتح باب التظلمات للكشف الطبي للفرصة الثالثة في المجالس الطبية المتخصصة لكل من تغيرت حالته الصحية.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ابتهاج الطوخي، بشأن عدم تنفيذ واتمام وإتاحة برنامج تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الهمم.

وأيضا تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر بشير معتوق، بشأن المطالبة بسرعة فتح الموقع الإلكتروني المختص بالتقديم على استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وعدم حذف أصحاب أمراض القلب من الرحلة الثانية، تفعيل موقع إلكتروني فقط وتشديد دور الرقابة على القائمين عليه.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نانسي نعيم، بشأن عدم إدراج فاقدي العين الواحدة ضمن المستحقين لبطاقة الخدمات المتكاملة.

«اعلام النواب» تناقش طلب النائب مصطفى سالم لوجود مخالفات أثرية وفنية ومالية بالمتحف المصري..غدا

تعقد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، اجتماعها غدا، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، بشأن ما ورد على لسان السيد مدير المتحف المصري من وجود مخالفات أثرية وفنية ومالية بالمتحف المصري بالتحرير.

طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن تجاهل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والهيئة العامة لقصور الثقافة بتنفيذ توصيات وزارة السياحة والآثار ومحافظة القاهرة بشأن قصر الأميرة نعمت مختار بحي المرج محافظة القاهرة.

«صحة النواب» تناقش المخالفات المرتكبة بمديرية الصحة والتي أدت الى وفاة 4 أشخاص بسوهاج ..غدًا

تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعها غدا، لمناقشة 11 طلب احاطة مقدمة من النواب.

طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمود أبو الخير، بشأن:

الاول: المخالفات المرتكبة بمديرية الصحة بسوهاج والتي أدت الى وفاة 4 أشخاص بمستشفى صدر شندويل بسبب انقطاع التيار الكهربائي بالمستشفى وتعطل أجهزة التنفس الصناعي وأيضا المخالفات التي ارتكبها مدير مستشفى أخميم المركزي ووكيله وبعض المتخصصين والمسئولين بإدارة أخميم الصحية من اختلاسات تم حصرها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات والتي وردت الىه من الإدارة المركزية للرقابة المالية على محافظات وسط الصعيد بسوهاج.

الثاني النقص الشديد في المستلزمات الطبية وخاصة المفاصل الصناعية بمستشفيات مديرية الصحة والسكان بسوهاج مما أدى الى توقف العمليات بمستشفى سوهاج العام. وتناقش اللجنة خلال اجتماعها طلبات النائب خليفة رضوان، بشأن:

الاول: عدم الاهتمام بصيانة المستشفيات بمحافظة سوهاج وتدهور الخدمة الصحية في معظم المستشفيات ومن أهمها مستشفى سوهاج العام ومستشفى حميات سوهاج، صدر شندويل وعدم قيام وزارة الصحة والسكان بفرش مستشفى الحميات حتى الأن بالرغم من استلامها من المقاول.

الثاني: إهدار وزارة الصحة والسكان لكل دور رقابي لها بسبب عدم سحب الأعمال من مقاول مستشفى جرجا العام ومستشفى جهينة المركزي- محافظة سوهاج.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلبات النائب إلهامي البارودي، بشأن:

الاول: إهدار وزارة الصحة والسكان لكل دور رقابي لها بسبب عدم سحب الأعمال من مقاول مستشفى جرجا العام ومستشفى جهينة المركزي- محافظة سوهاج.

الثاني: عدم الاهتمام بصيانة المستشفيات بمحافظة سوهاج.

وأيضا تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلبات الإحاطة المقدمة من:

النائب طارق رضوان، بشأن تقاعس رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة والسكان في إصدار الرسومات الهندسية التنفيذية لمستشفى دار السلام المركزي بمحافظة سوهاج.

النائب زكريا حسان، بشأن: تأخر تسليم مستشفى ساقلتة المركزي – محافظة سوهاج والذي كان من المفترض إنجاز وتسليم المستشفى طبقاً للعقد في سبتمبر عام 2018، وقد تم التأجيل لأكثر من مرة وحتى الآن لم يتم تسليم المستشفى.

وتناقش إيضا طلبات الاحاطة المقدمة من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن عدم الانتهاء من تنفيذ مستشفى طما ومستشفى جهينة بمحافظة سوهاج.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة رقية الهلالى، بشأن تأخر أعمال الإنشاءات بمستشفى المنشأة المركزي بمحافظة سوهاج.

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دندش، بشأن ضم حزمة علاج الإدمان والعلاج النفسي الى منظومة التأمين الصحي الشامل وعلاجهم داخل مستشفيات الرعاية الصحية دون الحاجة الى دخول المصحات الخاصة باهظة التكاليف.

«اتصلات النواب» تناقش ملف التضرر من الغرف الخاصة بمنظومة الاتصالات..غدا

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعا غدا، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الوحش، بشأن التضرر من الغرف الخاصة بمنظومة الاتصالات ووضعها بالشوارع والمحاور الرئيسية.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن عدم حل الخطوط الأرضية والفايبر لمركز ومدينة ابو حمص.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن عدم وجود مشاكل خطوط تليفونات أرضية وانترنت بالحي المتميز بالمنيا الجديدة. وأيضا تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن عدم وجود خطوط تليفونات أرضية وإنترنت بمعظم قرى مركزي سمالوط ومطاى بمحافظة المنيا.

«إسكان النواب» تناقش ملف تنفيذ إجراءات حل مشكلة المستحقين للإسكان الاجتماعي بمشروع بورسعيد..غدا

تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اجتماعها غدًا طلبات الإحاطة الـمقدمة من النواب:-

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحمادي الحصى، بشأن عدم ربط العداية الخاصة بتغذية قرية شرمساح مركز الزرقا بمحافظة دمياط بمياه الشرب حتى الآن. كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن طارق عمـار، بشأن:

الأول: تأخر صندوق الإسكان الاجتماعي وصندوق دعم التمويل العقاري وبنك الإسكان والتعمير في تنفيذ إجراءات حل مشكلة المستحقين للإسكان الاجتماعي بمشروع بورسعيد 2013. الثاني: المشكلات التي تواجه مستحقي الإعلان الثامن من الإسكان الاجتماعي (الكراسة الزرقاء) 2016- محافظة بورسعيد.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمـود قاســم، بشأن عدم إنشاء مشروعات إسكان اجتماعي بمحافظة الإسكندرية، وعدم تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي المنشأة بالكيلو 5.38 في طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي للمواطنين المنهارة منازلهم.

وأيضا تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منــى عمــــر، بشأن عدم إنشاء وحدات إسكان اقتصادي للمواطنين بمحافظة الإسكندرية بالرغم من وجود عدد ضخم من حالات الإخلاء الإداري. كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيفليـن متى بطــرس، بشأن عدم توفير مناطق سكنية للعمالة بمنطقة برج العرب – محافظة الإسكندرية.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء أنور برغش، بشأن عدم إدراج مقترحات إحلال وتجديد مساكن دمنهور – محافظة البحيرة بخطة الدولة.

تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر بشير معتوق، بشأن ضرورة إنشاء وحدات إسكان اجتماعي للمواطنين بمحافظة البحيرة نظرا لارتفاع أسعار الإيجارات بسبب هدم المنازل لتطوير محور المحمودية الذي يمر بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة.

تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة علــي، بشأن المخالفات والتعديات من قبل أصحاب الكافيهات والمطاعم على المماشي السياحية بكل من مدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ابتهاج الطوخي، بشأن عدم تنفيذ كود الإتاحة لذوي الاعاقة في الوحدات السكنية وتسليمها للمواطنين ذوي الاعاقة دون الوضع في الاعتبار تفعيل كود الإتاحة لجميع الوحدات السكنية كما حدث في مساكن دهشور.

تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الطوخي القصبي، بشأن المطالبة بتسليم حاجزي الوحدات السكنية نصف تشطيب بمشروعات دار مصر وجنة مصر وسكن مصر وإسكان الشباب بمدينة العبور بدلاً من كاملة التشطيب بمحافظة القليوبية.

تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن عدم التزام جهاز مدينة العبور بالجدول الزمني لتنفيذ مشروع الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر مسلسل(ب) بمدينة العبور الجديدة، محافظة القليوبية بسبب انهيار خط المياه العمومي الرابط بين محطة أبو زعبل والمدينة.