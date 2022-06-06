انت الان تتابع تفاصيل خبر عالم إسلامي: السيسي يعمل على نشر الدين الإسلامي السمح حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 08:47 مساءً - محمد السيد - /702498/عالم-إسلامي-السيسي-يعمل-على-نشر-الدين-الإسلامي-السمح

وجه الشيخ محمد الأول بوده، عالم إسلامي من بوركينا فاسو، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الأوقاف برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية في نشر الدين الإسلامي الوسطي السمح.

دوت الخليج

وقال "محمد"، خلال استضافته في برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه جاء مصر ضمن وفد من العلماء، لديهم دعوة من وزارة الأوقاف لزيارة القاهرة، معبرا عن سعادته الكبيرة بما شاهده من حفاوة استقبال وكرم كبير من المصريين خلال تلك الزيارة.

عالم إسلامي: السيسي يرعى الإسلام والمسلمين

وتابع أنه درس العلوم الشرعية إلى جانب العلوم الإنسانية، ويعمل مدرس للقرآن الكريم والحديث في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن المذهب المالكي هو المذهب السائد لدى المسلمين في بوركينا فاسو.

وواصل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يرعى الإسلام والمسلمين، "الله يحفظ الرئيس السيسي راعي الإسلام والمسلمين".

السيسي يوجه بتقديم 30 مليون جرعة لقاح كورونا لأفريقيا

وفي سياق آخر، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية مبادرة لتقديم 30 مليون جرعة للقاح كورونا لدول أفريقية مجاورة في إطار التعاون والدعم المشترك للقضاء على فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال الرئيس السيسي في تصريحات له إنه يكن كل التقدير والاحترام لكل إنسان يعاني ليس في مصر أو في أفريقيا فقط بل في كافة دول العالم، مؤكدًا أن القدرات المتواجدة في مصر متاحة للأشقاء من أجل العلاج من فيروس كورونا.