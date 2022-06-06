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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 08:47 مساءً - محمد السيد - /702497/صورتفاصيل-لقاء-حقوق-إنسان-النواب-برؤساء-المنظمات-الحقوقية

عقدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، يوم الاثنين الموافق ٦ يونيو ٢٠٢٢ اجتماعا برئاسة النائب طارق رضوان، مع رؤساء المنظمة المصرية لحقوق الانسان، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان والمجموعة المتحدة للقانون، ومؤسسة المحروسة، لبحث أوجه التعاون وآلية العمل المشترك للتعامل مع ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية، ولتبادل الرؤى حول القضايا والموضوعات التي تدخل في اختصاص عمل اللجنة وتتعلق بحقوق الانسان.

دوت الخليج وأكدت اللجنة علي أهمية فتح مجالات التعاون ما بين سلطات الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني لخلق بيئة ومناخ لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بإشراف السلطة التشريعية كضامن رئيسي ما بين السلطة التنفيذية والمجتمع المدني صور..تفاصيل لقاء حقوق إنسان النواب برؤساء المنظمات الحقوقية

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