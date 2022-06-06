انت الان تتابع تفاصيل خبر بدرية طلبة عن انفصال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز: "العين فلقت الحجر" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 08:47 مساءً - محمد السيد - /702496/بدرية-طلبة-عن-انفصال-أحمد-العوضي-وياسمين-عبد-العزيز-العين-فلقت-الحجر

حرصت الفنانة بدرية طلبة على دعم الفنانة ياسمين عبد العزيز في محنتها التي تمر بها الأن من المرض وانفصالها عن الفنان أحمد العوضي، وعلقت على أنباء انفصال الثنائي مؤكدة أن صورتهما سويا ستظل موجودة دائما.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير على أنباء انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وشاركت بدرية طلبة الجمهور صورة تجمع ياسمين عبد العزيز بأحمد العوضي، وذلك عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها: “"العين فلقت الحجر وجات في الحلوين هما مش هيستغنوا عن بعض والصورة دية هتفضل موجودة”.

بدرية طلبة تدعم ياسمين عبد العزيز: “ربنا يبعد عنك اللي مستكترين عليكي نجاحك”

وسبقت وأن علقت بدرية طلبة على هذا منشور دعت فيه ياسمين عبد العزيز بأن يعوضها الله صبريها، فقالت: “كل خير يا قلبي معلش هو النجاح لازم يبقي وراه حاجة حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يحسد ويحقد ويستكتر عليكى سعادتك ونجاحك ربنا يبعد عنك العين والازي أي حاجة تهون الا صحتك ربنا يعافيكى من اى تعب ويعوض صبرك خير ويفك كربك وترجعلك ضحكتك يا بنت قلبي وروحي”.

انفصال ياسمين عبد العزيز عن أحمد العوضي

وكانت قد انتشرت في الساعات القليلة الماضية أنباء عن انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز عن زوجها الفنان أحمد العوضي، خاصة وأن الفنانة قامت بإلغاء متابعته عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بشكل مفاجئ فضلا عن حذف معظم صورهما معا، ولكن هما أيضا لم يصدرا بيان رسمي يوضحان به الحقيقة للجمهور، والتزموا الصمت حتى الأن، ورجح عدد من الجمهور بأن أنباء انفصال ياسمين عبد العزيز عن العوضي كاذبة، مثبتين ذلك بأن العوضي لم يلغي متابعة الفنانة حتى الأن، كما لازل يحتفظ بصورهما معا، فضلا عن مشاركته صور في سويسرا وهو الأمر الذي يؤكد سفر العوضي مع ياسمين عبد العزيز لإجراء جراحتها الخامسة هناك.

ياسمين عبد العزيز

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان مشاركتها ضمن موسم دراما رمضان 2021 من خلال مسلسل اللي مالوش كبير، وشاركها فيه بطولته عدد من النجوم مثل أحمد العوضي ودنيا عبد العزيز، خالد الصاوي، إيمان السيد، هبة الأتربي، بسنت النبراوي، عايدة رياض، أحمد سعيد عبد الغني، وآخرين والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.