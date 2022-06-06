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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 08:47 مساءً - محمد السيد - /702494/وفد-من-شباب-القادة-يجتمع-مع-نائب-محافظ-بني-سويف-لمناقشة-آليات-تنفيذ-برنامج--هي-تقود-لدعم-التعليم-الفني

اجتمع النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة برفقة وفد من المؤسسة، مع بلال حبش نائب محافظ بني سويف ومسؤولين من وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لمتابعة برنامج "هي تقود she leads".

دوت الخليج

وفد من "شباب القادة" يجتمع مع نائب محافظ بني سويف لمناقشة آليات تنفيذ برنامج " هي تقود" لدعم التعليم الفني

وأوضح فتحي، خلال تصريحات صحفية اليوم، أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة خطة ومستجدات برنامج "هي تقود/ She Leads " ، والذي تنفذه المؤسسة لدعم طالبات التعليم الفني باعتباره أحد أهم محاور التنمية الصناعية والاقتصادية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، التضامن الاجتماعي و المجلس القومي للمرأة، مع بعض الجهات الشريكة من القطاع الخاص.

وأضاف وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أنه تم استعراض الجهود والأنشطة التي تم تنفيذها بالمحافظة، والتي تضمنت الإشارة إلى تواجد فريق عمل من المؤسسة بالمدرسة الفنية الثانوية بنات ببني سويف، للتعريف بالبرنامج، وعقد لجان تحكيم للمشاريع والأفكار المقدمة.

وأشار النائب أحمد فتحي، أنه 125 طالبة تقدمت للبرنامج من محافظة بني سويف وتم اختيار أفضل 35 طالبة للتأهل ودخول البرنامج لينضموا للدفعة الثالثة من البرنامج على مستوى المحافظات.

ومن جانبه أكد نائب المحافظ على اهتمام محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، بملف دعم التعليم الفني وربط الخريجين بسوق العمل، والذي يأتي ضمن قطاع دعم المشروعات الصغيرة بالاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة التي تحتوي على خطط ومشروعات للنهوض بعدد 6 قطاعات اقتصادية من بينهم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، مؤكدا على أنه تم تنفيذ عدد من الخطوات العملية في هذا المجال ، وكان من أبرزها دعم انتاجية الأسر المنتجة والمرأة الريفية والمشروعات الصغيرة وتشكيل لجان مختصة بتوفير الدعم الفني ودعم تيسيرات الدعم المالي اللازم لتمويل المشروعات

وضم وفد مؤسسة شباب القادة كلاً من، النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة ، وأسامة هشام نائب المدير التنفيذي للمؤسسة ، ومحمود الشريف عضو مجلس أمناء المؤسسة، وصفاء حسنی مديرة البرامج بالمؤسسة، والدكتور هاني رجائي وكيل مديرية التربية والتعليم، وبسمة فؤاد مشرفة برنامج " هي تقود".

يذكر أن برنامج "هي تقود "لدعم طالبات التعليم الفني قد أسهم على مدار عامين من خلال التدريبات، جلسات التوجيه والإرشاد، تسليط الضوء الإعلامي و توفير الدعم المالي للمشاريع الصغيرة، في دعم وتأهيل ١٥٠ رائدة أعمال من التعليم الفني بواقع ٤٠ مشروع ناشئ، وتقديم أكثر من ١٥٠٠ ساعة تدريبية لرفع كفاءة رائدات أعمال المستقبل.