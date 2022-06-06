انت الان تتابع تفاصيل خبر عاجل.. روسيا تفرض عقوبات على وزيري المالية والطاقة الأميركيين حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 08:47 مساءً - محمد السيد - /702493/عاجل-روسيا-تفرض-عقوبات-على-وزيري-المالية-والطاقة-الأميركيين

أعلنت روسيا عن فرض عقوبات على كل من وزيري المالية والطاقة الأمريكيين، وذلك بحسب ما أفادت قناة “العربية” في نبأ عاجل لها منذ قليل، ويأتي ذلك في ظل ما تشهده روسيا في الفترة الأخيرة من توترالعلاقات مع العديد من الدول المختلفة خاصة بعد الهجمات التي شنتها على أوكرانيا.

والجدير بالذكر أن تلك ليست هي الواقعة الأولى التي تقوم فيها روسيا بفرض عقوبات، حيث شهدت الأسابيع الماضية عقوبات أيضا فرضتها روسيا على 30 شركة طاقة داخل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب دولة سنغافورة، وجاءت تلك العقوبات ردا على العقوبات التي اُعلنت تجاه روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

تفاصيل عقوبات روسيا على شركات الطاقة

وجاءت العقوبات التي فرضتها روسيا على تلك الشركات بها حظر دخول أي سفينة من سفن تلك الشركات إلى أي موانئ روسية إلى جانب منع التعامل معها بشكل عام، وجاء على رأس تلك الشركات كل من مجموعة "غازبروم ألمانيا” الشهيرة، إلى جانب شركة “يوروبول غاز” البولندية، والتي تعد من أشهر شركات الغاز.