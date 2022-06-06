انت الان تتابع تفاصيل خبر 16 يونيو.. ماجدة الرومي تحيي حفل غنائي في جدة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 08:47 مساءً - محمد السيد - /702486/16-يونيو-ماجدة-الرومي-تحيي-حفل-غنائي-في-جدة

تستعد الفنانة المتألقة ماجدة الرومي لإحياء حفل غنائي بالسعودية، ضمن حفلات موسم جدة الذي انطلق مع بداية الصيف الجاري وذلك في يوم 16 من شهر يونيو الجاري.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل حفل ماجدة الرومي في جدة

ويعد حفل ماجدة الرومي في جدة، هي أولى حفلاتها الغنائية في تلك الفاعلية، ومن المقرر أن تتألق به بباقة من أروع أعمالها الغنائية، وكانت قد روجت له من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” اذ شاركت بوستر الحفل مع الجمهور وعلقت عليه: “ماجدة الرومي لأول مرة في جدة، قريب بنعلن من موعد طرح التذاكر”.

وكانت قد أعلنت الفنانة ماجدة الرومي مشاركتها في الإدلاء بصوتها في الانتخابات النيابية في لبنان والتي تقام منذ صباح اليوم الأحد في جميع المحافظات، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي، اذ نشرت صورتها وعلى يديها بصمة الانتخابات عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، وعلقت عليها: “ماجدة الرومي تنتخب”.

ماجدة الرومي بمهرجان الموسيقى العربية

من ناحية أخرى، تصدرت الفنانة القديرة ماجدة الرومي قائمة الأعلى سعرا بين حفلات النجوم بمهرجان الموسيقى العربية اذ أنها من المقرر أن تحي حفل ختام المهرجان في يوم 15 نوفمبر، وأتت أسعار التذاكر على النحو الأتي الأعلى 2010 جنيهات، وتضم ثلاث فئات أخرى تتراوح بين 1760 جنيهًا، 1510 جنيهات، و860 جنيهاً، ومن المقرر أن يشاركها بالحفل أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني وقيادة المايسترو العالمي نادر عباسى.

وتعرضت ماجدة الرومي في وقت سابق لأزمة صحية مفجأة جعلتها تفقد توازنها سقوطا على مسرح الغناء أثناء إحيائها حفل مساء أمس الأربعاء ضمن حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون، تحت شعار «جرش مزينة بالفرح» في الأردن، وكشفت مذيعة الحفل أنذاك، أن ماجدة الرومي تعرضت لهبوط حاد في الضغط، والسكر وهو ما أدخلها في حالة من عدم التوازن لدقائق، وبعد دقائق لم تكن قليلة استطاعت أن تعود لحالتها الطبيعية فيوسط ترحيب حار من الحضور بعودة المطربة ماجدة الرومي لإحياء الحفل من جديد، والاطمئنان على حالتها الصحية.