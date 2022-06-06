أزمة صورة بطلها سعد الصغير ومحمد صلاح.. (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 08:27 مساءً - مجرد ظهورك بجوار النجم المصرى محمد صلاح، لاعب منتخب مصر سواء فى صورة قديمة أو حديثة فهى مثار إعجاب متابعى ورواد السوشيال ميديا، وهذا ما استغله الفنان والمغنى الشعبى سعد الصغير بطريقة كوميدية، بعد أن داعب سعد الصغير متابعيه عبر حسابه بـ"فيس بوك" بنشر صورة لمحمد صلاح فى طفولته أثناء اختبارات ناشئى المقاولون العرب ويقف أمامه طفل آخر يشبه سعد الصغير وبجوارهما النجم الكبير على أبو جريشة.

وعلق سعد: "حبيبى يا أبو صلاح كان زمانا دلوقتى مع بعض بس سيبتك تشوف طريقك.. خلى بالكم أنا كنت قبل ما أغنى لاعيب كوره جامد مع احترامى لأبو مكة"، وانهالت التعليقات سواء الساخرة أو المتعاطفة مع سعد الصغير ورد أحد الأشخاص يزعم فيه أنه صاحب الصورة، وأنه هو من يقف أمام محمد صلاح وأن ما فعله سعد يعد انتحالا لشخصيته، ليرد الصغير على حسابه بـ"إنستجرام"، قائلا:"اللى فى الصورة ده طبعا مش أنا، والصورة قريبة من شكلى وأنا صغير لكنها مجرد مداعبة خفيفة هزار مع جمهورى".