انخفاض البطالة فى مصر إلى 7.2% بالربع الأول من 2022 (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، انخفض معدل البطالة فى مصر إلى 7.2% فى الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ7.4% فى الربع الأخير من عام 2021، و7.7٪ فى الربع الأول من عام 2020.
وانخفض معدل بطالة الذكور إلى 4.9٪، بينما ارتفع معدل بطالة الإناث إلى 17.7% فى الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ الربع الأول من عام 2021.
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