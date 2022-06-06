انخفاض البطالة فى مصر إلى 7.2% بالربع الأول من 2022 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، انخفض معدل البطالة فى مصر إلى 7.2% فى الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ7.4% فى الربع الأخير من عام 2021، و7.7٪ فى الربع الأول من عام 2020.

وانخفض معدل بطالة الذكور إلى 4.9٪، بينما ارتفع معدل بطالة الإناث إلى 17.7% فى الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ الربع الأول من عام 2021.