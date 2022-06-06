سياحات جديدة مصرية مرتقبة بالمؤتمر الدولى فى سبتمبر المقبل

جدة - نرمين السيد - ويعد المعرض هو الأضخم فى الشرق الأوسط وإفريقيا على مساحة عشرة آلاف متر مربع، وبمشاركة أكثر من 200 شركة عالمية، وبأكثر من 200 زائر، تقام برعاية وزارتى السياحة والآثار والرياضة.

وأكد عمرو القاضى، رئيس هيئة تنشيط السياحة بوزارة الآثار، أن مصر بها الكثير من المقومات التى تمهد لها الطريق لتتصدر السياحة.

وقال الدكتور زاهى حواس، فى كلمة له عبر الفيديو كونفرانس خلال المؤتمر، إن هذا المؤتمر هو الأول من نوعه، وحال نجاح الفعالية المرتقبة، سيكون صداه كبير خارجيا.

وأضاف: "لدينا الاحتفال 100 سنة على مقبرة توت عنخ آمون"، مشيرا إلى وجود تنظيم هام لمصر فى هذا المؤتمر.

وطالب بأن يتم الإعلان فى هذا المؤتمر عن اكتشافات جديدة منها أسرار مرتقبة للهرم الأكبر ووادى الملوك والملكات.

وقال عمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة للطيران، إن مصر تستحق لمثل هذه الصادرة، مؤكدا أن مصر تستحق معانا دعم مصر للطيران لهذا الحدث بكل إمكانياته.

من جانبها قالت داليا تاضروس، مساعد وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تتبعنا شركة مصر للسياحة وإيجوس، مشيرة إلى وجود باكدج من برامج سياحية جديدة لمعالم مصرية غير تقليدية.

ووجه أحمد عبد الله، المدير التنفيذى لشركة Skydiving، الشكر الوزارتى الشباب والرياضة والسياحة، لرعايتهم للمؤتمر بتوجيهات القيادة السياسية، كما قدم الشكر لوزارة الطيران المدنى، مؤكدا أن مصر تستحق أن تكون على الخريطة الدولية.

وأكد أن الشركة لديها معلمين مؤهلين دوليا كأول شركة بمصر فى هذه السياحة، ودشنت فعاليات فى العالمين وتم الاشتراك بمنتدى شباب العالم وتم عرض حاز شكر القيادة السياسية.

وتابع: تم تدشين برنامج رمضانى لنرى مصر من فوق، مشيرا إلى أن الشركة تعمل كرياضة وسياحة،

كما سيتيح الموتمر بناء شبكة علاقات سياحية جديدة، مع إتاحة كافة العروض الخاصة بهم لكبرى الشركات فضلا عن اتاحة العديد من فرص العمل وعروض سياحية مميزة.

ومن المرتقب أن يرسم خارطة الطريق لمستقبل مصر السياحى واستراتيجية عودة مصر لتصدر القطاع السياحى بالمنطقة ووضعها مجددا على خارطة السياحة العالمية، تماشيا مع الجمهورية الجديدة.