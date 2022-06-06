مؤسسة شباب بتحب مصر تنظم جلسة رئيسية على هامش مؤتمر ستوكهولم للبيئة

جدة - نرمين السيد - نظمت مؤسسة "شباب بتحب مصر" برئاسة أحمد فتحى، اليوم الإثنين، جلسة رئيسية بعنوان من باريس إلى ستوكهولم إلى شرم الشيخ، احتفالا باليوم العالمى للبيئة وذلك على هامش مؤتمر ستوكهولم المنعقد بالسويد بمشاركة المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.





شارك فى الجلسة إنجر اندرسون المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ويوهانا ليسنجر سفيرة الشباب لمؤتمر ستكهولم كمتحدثين رئيسيين ويمشاركة كلا من دانى ماكوين - مدير وشريك البرنامج COP28 ومبعوث دولة الإمارات العربية لقمة المناخ 28، بمشاركة فلاديسلاف كايمن - مستشار الشباب للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وزان نورثكوت - نقطة الاتصال الشمالية العالمية فى يونغو فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والدكتور محمد عبد الرؤوف - منسق المجموعات الرئيسية. UNEP، وناتالى مانغوندو فريق أبطال الأمم المتحدة رفيعى المستوى لتغير المناخ فى الشؤون المالية.

تناولت الجلسة التركيز على الشباب الذين هم وكلاء التغيير ورجال الأعمال والمبتكرين الشباب من أكثر الفئات المتأثرة بسبب التغيرات المناخية ومن أهم المساهمين الرئيسيين فى العمل المناخى، حيث يضاعف الشباب جهودهم ويستخدمون مهاراتهم لتسريع العمل المناخى منذ إتفاقية باريس وسيواصلون القيام بذلك فى ستوكهولم إلى شرم الشيخ.

يهدف هذا الحدث إلى توفير مساحة لأصوات الشباب وسماع مطالبهم ومخاوفهم بالإضافة إلى العمل فى ستوكهولم + 50، ومؤتمر الأطراف 27 ومؤتمر الأطراف 28، كيف يمكن أن تساهم ستوكهولم فى COP27 من خلال وجود خطة عمل وأنشطة واضحة حتى COP 27 مع التركيز على هدف 1.5 درجة كهدف من اتفاقية باريس، ويشجع الحدث الشباب على اتخاذ إجراءات جادة لتحقيق هذا الهدف.

وشددت إنغر أندرسن، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على أهمية الشباب وأهمية دمجهم فى العمل البيئى، كما أوضحت جوانا ليسينجر، سفيرة الشباب ستوكهولم +50، مدى صعوبة تحقيق مشاركة الشباب فى ستوكهولم +50، لافتة إلى أن رؤية الطريقة التى تعمل بها قواعد الأمم المتحدة فى تحقيق حلمها بشأن مشاركة الشباب لم تتحقق بالكامل وتجعل القواعد الحالية من الصعب تحقيق مستوى مشاركة الشباب الذى كانت ترغب فيه وتحتاج إلى تغيير إذا أردنا النجاح فى هذا الطموح.

وأكدت أن النظام بحاجة إلى التغيير لإشراك الشباب فى عمليات المناقشة الرسمية، مشددة على أنه هناك حاجة إلى تحول كبير فى كيفية وضع الاتفاقات متعددة الأطراف للسماح بمشاركة الشباب بشكل فعال.

فيما أثارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة المصرية، بعض النقاط المهمة فيما يتعلق بمؤتمر COP27 الذى سيكون مؤتمر يركز على التنفيذ، وتحديد أمثلة حقيقية للحلول الناجحة، وتسليط الضوء على قصص النجاح التى يمكن تكرارها والتى ستمنح الشباب مشاركة فعالة فى المستقبل، والتركيز على دعم المزارعين والصيادين والنساء.

وأكد دانى ماكوين مدير وشريك البرنامج COP28 أنهما سيتعلمان من COP26 وCOP27 لضمان عدم شعور الشباب بالتهميش من قبل عمليات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنه رأى العديد من المجالات التى يجب التركيز عليها بما فى ذلك التمثيل الفعال وإبراز دور الشباب، وحزمة تمويل ودعم عادلة للشباب، وهو برنامج للبناء على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة فى إنشاء مجالس الشباب حيث يمكن مناقشة الأفكار قبل طرحها رسميًا، والحصص الرسمية للشباب.



وأشار مستشار الشباب للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ فلاديسلاف كايمن إلى أن ممثلى الشباب كانوا متطوعين يعملون على أجندة تغير المناخ، بالاضافة إلى المشاركة فى الأحداث الرئيسية للأمم المتحدة وكانت الخدمات اللوجستية صعبة للغاية (السفر والتأشيرات والإقامة)، مما جعل من الصعب حقًا تمثيل مجتمع الشباب، مؤكدا أنه هناك حاجة إلى مزيد من الدعم لحضور الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لتشجيع مشاركة الشباب.

وأعلن الدكتور محمد عبد الرؤوف، منسق المجموعات الرئيسية، أن المجموعات الرئيسية تشارك بشكل متزايد فى عمليات الأمم المتحدة وتدعم مشاركة الشباب لأنها تجديد الطاقة والأفكار الجديدة لعمليات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنه يجب أن يلعب الشباب والمجموعات الرئيسية دورًا رئيسيًا فى تطوير الاتفاقيات متعددة الأطراف لأنها ستؤمن مستقبلنا، مؤكدًا أن يجب أن يكون COP27 مؤتمرا لأفريقيا ومن الضرورى توفير التمويل للبلدان النامية للتعامل مع الخسائر والتغيرات التى يفرضها تغير المناخ. COP27 & 28 فرصة حقيقية لتغيير ميزان القوى.

حيث أضافت ناتالى مانغوندو، من فريق أبطال الأمم المتحدة رفيعى المستوى لتغير المناخ، أن الشباب سيتأثرون أكثر من غيرهم بتغير المناخ ويرغبون بشكل عاجل فى تحويل الخطاب إلى أفعال، لافتة إلى أن الشباب يريدون أن يروا تمويلاً للعمل يستهدف الشباب فى إفريقيا، مشددة على ضرورة أن يشعر الشباب بأنهم مهمون حقًا ولكن هذا لا ينعكس فى العمل فى الأحداث رفيعة المستوى، حيث يود الشباب أن يروا أن COP27 مؤتمر للتنفيذ ويطور مبادرات التمويل الأصغر للشباب.