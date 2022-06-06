إطلاق تقنية الميتافيرس لأول مرة فى مصر للترويج لمشروع السياحة العلاجية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إطلاق استخدام تقنية الميتافيرس (الواقع الافتراضى ثلاثى الأبعاد) لأول مرة بمصر للترويج لمشروع السياحة العلاجية (نرعاك فى مصر)، لدى المتعاملين من العرب والأفارقة والأجانب.





جاء ذلك على هامش مشاركتها اليوم /الإثنين/ بالمعرض والمؤتمر الطبى الأفريقى الأول (AFRICA HEALTH ExCon) والذى تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد للإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية تحت شعار (بوابتك نحو الابتكار والتجارة) خلال الفترة من (5 - 7) يونيو الجارى بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، والذى تشارك فيه نحو 350 شركة عارضة من أكثر من 102 دولة، لاستعراض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة فى مجال الرعاية الصحية.

وأوضحت الهيئة أن إطلاق استخدام تقنية الميتافيرس للترويج لمشروع (نرعاك فى مصر) تتيح تجربة فريدة للمتعاملين من العرب والأفارقة والأجانب من كل أنحاء العالم لزيارة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل (بورسعيد - الأقصر - الإسماعيلية) عبر رحلة شاملة بالعالم الافتراضى باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضى ثلاثى الأبعاد؛ للتعرف على إمكاناتها وتجهيزاتها الهائلة والغرف والتجهيزات الفندقية بها، ومدى مطابقاتها لاحتياجاتهم وتطلعاتهم قبل التعامل معها.

وقال الدكتور أحمد السبكى إن إطلاق استخدام تقنية الميتافيرس الجديدة للترويج لمشروع (نرعاك فى مصر) تعتبر ثمرة لجهود الهيئة، وحرصها على توفير خدمات افتراضية ذكية تليق بمكانة مصر، وتمهد الطريق نحو مستقبل ذكى مليء بالخدمات المتميزة الافتراضية التى تلبى تطلعات المتعاملين وتسهم فى ترشيد الوقت والجهد.

وأضاف أنها تنسجم مع طموحات الهيئة، واستراتيجيتها الرامية إلى التحول فى خدماتها نحو العالم الرقمى، والذكاء الاصطناعى، لتعزيز دور الهيئة الريادى فى مجال الرعاية الصحية عالميًا، وتحقيق رؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وبجودة عالمية.

وأوضح أن توفير هذه النوعية من الخدمات الافتراضية يقود إلى تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030 اعتمادًا على التكنولوجيا الرقمية الحديثة، ويثمر عن مخرجات إيجابية فى واقع عمل قطاع الرعاية الصحية، فضلاً عن كونها خطوة تضاف إلى خطوات التحول نحو ذكاء اصطناعى خدماتى شمولى، وإنجاز آخر يضاف إلى سجل الهيئة الزاخر بالإنجازات.