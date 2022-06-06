إطلاق معرض مصر الدولى للسياحة من 6 إلى 9 سبتمبر المقبل

جدة - نرمين السيد - ويعد المعرض هو الأضخم فى الشرق الأوسط وإفريقيا على مساحة عشرة آلاف متر مربع، وبمشاركة أكثر 56 دولة وأكثر من 200 شركة عالمية وبأكثر من 200 زائر، تقام برعاية وزارتى السياحة والآثار والرياضة.

ويسهم المعرض فى تغيير ثقافة السياحة لدى السائح والجمهور، وخلق أنواع سياحة مختلفة، وتم إنشاء شركة سياحة رياضية سكاى دايف وقدمت نوع من السياحة الجوى مثل رياضة القفز بالمظلات.

وفى مجال سياحة اليخوت تم إنشاء نافذة واحدة من سياحة اليخوت، لما تمتلكه مصر من شواطئ جذابة، ومن المرتقب أن يتم تغيير شكل السياحة فى مصر عالميا.