السفارة البريطانية بالقاهرة تحتفل باليوبيل البلاتينى للملكة إليزابيث

جدة - نرمين السيد - احتفلت سفارة بريطانيا بالقاهرة، اليوم الاثنين، باليوبيل البلاتينى، بمرور 70 عامًا على جلوس الملكة إليزابيث الثانية على العرش، فى لحظة تاريخية، والتى لم يسبق لأى ملك أن جلس على عرش بريطانيا لهذه المدة الطويلة.





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