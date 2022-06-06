سفير بريطانيا بالقاهرة: مصر تقود الجهود الإفريقية فى ملف تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - أعرب السفير البريطانى بالقاهرة، جاريث بايلى سفير، اليوم الاثنين، عن تقديره للسير مجدى يعقوب واللاعب المصرى محمد صلاح باعتبارهما من أكثر الشخصيات تميزا فى مجال عملهما كما أصبحا رمزا للعلاقات المصرية البريطانية.





وأضاف السفير، خلال الاحتفال باليوبيل البلاتينى للملكة إليزابيث الثانية، أنه يعتبر مصر قوة عظمى نظرا لإمكانياتها فى الطاقة النظيفة وموقعها الاستراتيجى الدى يربط بين القارة والأوروبية والإفريقية، وأيضا بين كل الدول العربية، موضحا أنه يراها قلب نابض للمنطقة، وأضاف أن معظم الدول المتقدمة تستثمر فى مجال الطاقة النظيفة فى مصر لرؤيتهم أن مصر يمكن أن تتحول لمركز للطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن ما يميز مصر هو القوة العاملة من الشباب وأيضا البنية التحتية المتميزة بسبب الاستثمار بها خلال الـ7 أعوام الماضية، كما أن مصر تعتبر صديقة وحليفة وشريكة موضحا أن هناك تعاونا فى الكثير من المجالات ولعل أهمها بالنسبة لبريطانيا ملف التعليم، لذلك تقدم الكثير من الجامعات البريطانية المنح للمصريين.

وأكد التعاون فى مجال الصحة معربا عن إعجابه بالمقدمة التى قالها الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزارة الصحة فى المؤتمر الطبى لإفريقيا الذى استضافته مصر، لتركيزه على التعليم الصحى.

وحول التعاون بين مصر وبريطانيا فى استضافة قمة المناخ، قال إن هناك تركيز على مشروع تشجيع الموقف العالمى تجاه التكيف على آثار تغير المناخ.

وتابع أن مصر ستقود الجهود الإفريقية فى ملف تغير المناخ ومحاولة التكيف مع الآثار وعلى بريطانيا المسؤولة للمشاركة مع مصر فى هذا الإطار، موضحا "كما تتعاون القاهرة ولندن فى موضوع التمويل العام لمكافحة تغير المناخ".

وأضاف أنه بعد رفع قيود السفر وصل عدد السياح البريطانيين حوالى 7-8 آلاف سائح بريطانى للاستمتاع بالمدن المصرية المختلفة كشرم الشيخ والغردقة والاقصر وأسوان، موضحا أنه مسؤول عن تطوير العلاقات بين البلدين.