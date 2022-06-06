مدبولى لوفد البنك الدولى: استطعنا العبور بالاقتصاد ووضعه على الطريق الصحيح

جدة - نرمين السيد - حضر اللقاء السفير راجى الإتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر بمجموعة البنك الدولى، وعدد من المديرين التنفيذيين بالبنك، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والسفير هشام سيف الدين، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية.

وفى بداية الاجتماع، رحب رئيس الوزراء، بوفد المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولى، مؤكدا أن مصر والبنك الدولى تجمعهما شراكة مثمرة، إذ تبلغ قيمة محفظة التعاون الجارى 5.93 مليار دولار أمريكى، وذلك فى قطاعات تشمل الصحة والنقل والبيئة وغيرها، وبذلك يعد البنك الدولى شريكا مهما للغاية بالنسبة لمصر.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى، عن أمله فى أن تخرج هذه الزيارة بنتائج بناءة وملموسة وأن تفتح آفاقا أرحب لمزيد من التعاون بين الجانبين.

وقال رئيس الوزراء: "إن العالم الان يمر بلحظة حرجة وهى الأشد تأثيرا على الاقتصادات العالمية منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لوصف الخبراء الدوليين لهذه الأزمة، هذا بالإضافة إلى التداعيات الخطيرة التى نتجت عن جائحة كورونا"، مضيفا أن هاتين الأزمتين فرضتا علينا أن نعمل تحت ضغوط غير مسبوقة.

وتابع: "لا نملك رفاهية التباطؤ بل نضع نصب أعيننا أن نسرع الخطى لتجاوز هذه الأزمة"، مذكرا فى هذا السياق، بما مرت به مصر من ظروف اقتصادية صعبة منذ عام 2011، وهو ما كان له تأثير كبير على الأوضاع الاقتصادية، ولم يكن لدينا خيار سوى أن نقوم بضخ المزيد من الاستثمارات العامة.

وأضاف: "كانت فترة شديدة الصعوبة من حيث الوضع السياسى، وغيرها من التداعيات، وهو ما انعكس على مؤشرات الاقتصاد المصرى، وحجم نموه، وهو انعكاس طبيعى لأى دولة تمر بموجة من الأحداث السياسية المتعاقبة، والتى صاحبها حدوث بعض القلاقل فى وضعية الاقتصاد المصرى، ووجود تخوف لدى القطاع الخاص من التوسع فى استثماراته والتمويل لأغراض التنمية".

وأوضح رئيس الوزراء، أن مصر لديها تحد كبير للغاية يتمثل فى الحاجة إلى إتاحة مليون فرصة عمل جديدة سنويا، وهو ما يحتاج إلى حجم استثمارات سنوية هائلة، مشيرا إلى أن المشروعات القومية، التى بدأنا تنفيذها منذ منتصف عام 2014، كان الهدف منها إتاحة البنية الأساسية اللازمة، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل الجديدة، حيث تم إتاحة 5 ملايين فرصة عمل بالفعل من خلال تلك المشروعات.

وتابع: "استطعنا وبنجاح كبير، وبإشادة جميع المؤسسات، أن نعبر بالاقتصاد المصرى، ونضعه على الطريق الصحيح".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن رؤية الدولة كانت تقوم على أنه مع اكتمال أعمال البنية الأساسية والمشروعات القومية، فسيكون هناك بدء مرحلة جديدة فى الاقتصاد المصرى، تستهدف تنشيط دور القطاع الخاص، بحيث يكون هو المحرك الأساسى للمشروعات التنموية، قائلا: "نجحنا كدولة فى إقامة البنية الأساسية اللازمة، وكذلك وضع التشريعات المطلوبة، تشجيعا لمناخ الاستثمار، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات التى تستهدف تنشيط عملية التداول فى البورصة المصرية، وزيادة مساهمة المؤسسات، منوها إلى أن كل هذه القوانين والإجراءات تمهد الطريق للقطاع الخاص لحركة أكبر خلال المرحلة المقبلة".

وأوضح أن الدولة المصرية اتخذت خطوات مهمة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث عقدت الحكومة المصرية مؤتمرا صحفيا عالميا، تضمن مجموعة واضحة من الخطوات التى سنتخذها خلال الفترة القادمة، وبدأنا تنفيذها بالفعل، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى تتمثل فى إعداد وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، وهى وثيقة شديدة الأهمية نضعها أمام العالم والقطاع الخاص، لنوضح رؤية الدولة ودورها فى الاقتصاد المصرى، خلال الفترة القادمة، وهدفها تشجيع زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد، والعمل على زيادة نسبة مساهمة استثمارات القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات العامة من 30% حاليا لتصل إلى 65% من اجمالى الاستثمارات فى مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأعلن أن الدولة ستتيح جزءا من أصولها، بقيمة 40 مليار دولار كما هو مبين فى وثيقة سياسة ملكية الدولة، للقطاع الخاص بمعدل 10 مليارات سنويا على مدار أربع سنوات.

وقال رئيس الوزراء: "تم أيضا إنشاء الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، تحت إشرافى المباشر، رغم وجود آليات فعالة أخرى فى هذا الشأن، وذلك لتلقى أية مشكلات للمستثمرين والعمل على حلها وتسويتها على الفور فى غضون أيام قليلة؛ للمساهمة فى تهيئة مناخ جيد لبيئة الاستثمار فى مصر".

وتطرق إلى أهمية استكمال برنامج التعاون الإنمائى بين مصر والبنك الدولى بشأن تمويل سياسات التنمية، وذلك فى أقرب وقت ممكن، فى ضوء ما أحدثته الظروف الاقتصادية العالمية من تأثيرات ملحوظة على جميع الدول نتيجة الأزمة الأوكرانية - الروسية، فضلا عن استمرار تداعيات جائحة كورونا على العالم.

ويستهدف البرنامج تمويل سياسات التنمية بهدف تحقيق التعافى بعد انحسار جائحة "كورونا" وتعزيز آفاق النمو المستدام والشامل فى مصر.

وأضاف: "الحكومة المصرية أتمت بنجاح جميع الإجراءات المسبقة اللازمة لاستكمال برنامج تمويل سياسات التنمية، ونحن ننتظر حاليا ما سيصدر عن البنك الدولى من مستجدات فيما يتعلق بكيفية المضى قدما تجاه استكمال التعاون بين الجانبين فى هذا البرنامج".

وفى سياق آخر، رحب الدكتور مصطفى مدبولى بالمشاورات الجارية حاليا لإعداد إطار الشراكة الاستراتيجية "الشراكة القطرية" بين مصر والبنك الدولى، لمدة 5 سنوات، للفترة من 2023 إلى 2027، موضحا أن إطار الشراكة القطرية سيركز على خلق مزيد من فرص العمل والوظائف فى القطاع الخاص، وتحسين مخرجات الشمول وتنمية الموارد البشرية، وتحسين القدرة على الصمود فى مواجهة الصدمات، وتعزيز الحوكمة والتكامل الإقليمى وتمكين المرأة كأولوية على مستوى جميع القطاعات.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع، إلى الحديث عن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 التى أطلقتها مصر مؤخرا، موضحا أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق نمو اقتصادى مستدام من خلال الحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، والتكيف مع المتغيرات المناخية مع قدرة الدولة على معالجة هذه المشكلة؛ وتحسين البنية التحتية المالية؛ وتحسين البحث العلمى وإدارة التكنولوجيا.

وتابع: "ستحتاج هذه الاستراتيجية إلى حشد تمويلات لتحقيق أهدافها، مما يشير إلى الحاجة المتزايدة لتوسيع نطاق التمويل المناخى القابل للتنفيذ على الصعيد العالمى".

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة المصرية نجحت خلال الأشهر القليلة الماضية فى توقيع 6 مذكرات تفاهم فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء مع 6 تحالفات عالمية، لها خبرة دولية واسعة فى هذا المجال.

وأضاف أن الحكومة المصرية تتطلع إلى التعاون مع البنك الدولى لدعم تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، لافتا إلى أن مصر تعتزم الاستفادة من رئاستها لمؤتمر COP27 وقيادتها للعمل المناخى العالمى لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستدامة والنمو الأخضر وتحقيق انتقال عادل نحو الاقتصاد الأخضر.

وقال رئيس الوزراء: "نأمل أن يكون مؤتمر COP 27 فرصة لتنفيذ التعهدات الدولية بدعم العمل المناخى والتى جاءت خلال مؤتمر العام الماضى COP26، وأن تتحول هذه الوعود إلى أفعال حقيقية".

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إنها عقدت اليوم حلقة نقاشية مع وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين، وتمت مناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادى وبرنامج الإصلاحات الهيكلية التى تعمل الدولة على تنفيذه خلال المرحلة الحالية، كما تم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأوضحت المشاط، أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال المشاورات بشأن الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والبنك الدولى، والتى يشترك فيها كافة الجهات والوزارات الوطنية والهيئات المعنية، بما يضمن الخروج باستراتيجية متكاملة، وتوحيد الجهود، لتنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، ورؤية الدولة التنموية 2030، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة تنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، التى تعد نموذجا فى تعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى وتحسين سبل معيشة المواطنين.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى المباحثات المتقدمة التى وصلت إليها محاور إعداد الاستراتيجية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولى، والتى يتم إعدادها فى سياق أهداف رئيسية وهى تطوير بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية وخلق الوظائف، ودفع الاستثمار فى رأس المال البشرى، وتقوية التعاون فى مجالات التحول الاخضر خاصة على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أن محاور الاستراتيجية سيتم صياغتها من خلال ثلاثة أولويات وهى الحوكمة والتكامل الإقليمى وتعزيز المساواة بين الجنسين.

من جانبه، أعرب ميرزا حسن عن شكره لاستقبال وفد المديرين التنفيذين للبنك الدولى فى مصر، مضيفا أن المائدة المستديرة التى عقدتها وزيرة التعاون الدولى، كما أعرب عن تقديره لرئيس الوزراء الذى سبق أن تعامل معه فى عدد من المشروعات أثناء توليه حقيبة وزارة الإسكان.

وقال إن المائدة المستديرة التى عقدت اليوم ناقشت ما تقوم به مصر من برامج للاصلاح الاقتصادى، وكذلك التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، وخطة الحكومة للتعامل مع هذه التحديات خلال الفترة المقبلة.

فيما أعرب المديرون التنفيذيون عن تقديرهم لما لاقوه من شرح واف من المسؤولين المصريين حول مختلف جوانب الأوضاع الاقتصادية فى مصر، وما لمسوه من رغبة حقيقية فى توسيع مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، وهى خطوة تعد إضافة حقيقية للاقتصاد المصرى.

كما وجهوا الشكر لمصر على قيادتها للجهود الدولية للعمل المناخى، فى إطار استضافتها المقبلة لمؤتمر COP27، مؤكدين على دعم البنك للجهود المصرية فى هذا الصدد.