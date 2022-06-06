جدة - نرمين السيد - وشهد المهرجان القنصل العام باسم طه والدكتورة علا عبد الجواد رئيس مكتب مصر الثقافى والتعليمى فى النمسا وشرق أوروبا، وهشام أنيس مدير مكتب مصر للطيران فى النمسا وراعى الحفل.
وقال خالد حسين، أحد منظمى المهرجان، فى تصريح اليوم، إن المهرجان تعبيرٌ عن ارتباط الجالية المصرية فى النمسا بالوطن، مضيفًا أن المطرب خالد سليم وزوجته كانا ضيفى شرف المهرجان.
وتضمن المهرجان مسابقة بين عشر فرق لكرة القدم، ووزع القنصل العام الكؤوس على الفائزين، كما قدم كورال أطفال عرضًا غنائيًا راقصًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجالية المصرية فى النمسا تقيم مهرجانها الرياضى فى حب مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.