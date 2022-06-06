الجالية المصرية فى النمسا تقيم مهرجانها الرياضى فى حب مصر

جدة - نرمين السيد - وشهد المهرجان القنصل العام باسم طه والدكتورة علا عبد الجواد رئيس مكتب مصر الثقافى والتعليمى فى النمسا وشرق أوروبا، وهشام أنيس مدير مكتب مصر للطيران فى النمسا وراعى الحفل.

وقال خالد حسين، أحد منظمى المهرجان، فى تصريح اليوم، إن المهرجان تعبيرٌ عن ارتباط الجالية المصرية فى النمسا بالوطن، مضيفًا أن المطرب خالد سليم وزوجته كانا ضيفى شرف المهرجان.

وتضمن المهرجان مسابقة بين عشر فرق لكرة القدم، ووزع القنصل العام الكؤوس على الفائزين، كما قدم كورال أطفال عرضًا غنائيًا راقصًا.