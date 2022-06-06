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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /702490/بحضور-زعيم-الأغلبية-تعليم-النواب-تناقش-إحتياجات-جامعة -الوادي-الجديد -وتصدر-4-توصيات-بشأنها

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة د. سامي هاشم ، وبحضور المهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية البرلمانية ، والنائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن ، إحتياجات جامعة الوادي الجديد.

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وفي بداية الإجتماع توجه الدكتور سامي هاشم وأعضاء اللجنة بالشكر للمهندس أشرف رشاد الشريف علي دعمه لجنة التعليم ، وحرصه علي دعم الجامعات خاصة الجديدة منها حتي تقوم بدورها المنوط بها

وأكد المهندس أشرف رشاد الشريف ، زعيم الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب ، أنه لا بد من إنشاء مستشفي جامعي ، بجامعة الوادي الجديد ، تابعة لكلية الطب هناك ، وذلك للمستقبل فالأن مازال الكلية وليدة وبها الدفعة الأولي ، السنة الأولي ، ولكن يصبح ضرورياً وحتمياً وجودها قبل الفرقة الثالثة

بحضور زعيم الأغلبية .."تعليم النواب" تناقش إحتياجات جامعة الوادي الجديد وتصدر 4 توصيات بشأنها

وعرض المهندس أشرف رشاد ، مقترحين ، حتي يكون للجامعة مستشفي جامعي : الأول : تشكيل لجنة من وزارات التعليم العالي والصحة والتنمية المحلية للتأكد من مدي إستخدام المستشفي الحالية كمستشفي جامعي

ثانياً: أن تؤول ملكية مستشفي الخارجة التابعة لوزارة الصحة إلي وزارة التعليم العالي ويتم تحويلها الي مستشفي تابعة لجامعة الوادي الجديد .

فيما أكد د. سامي هاشم رئيس اللجنة ، علي اهمية وجود مستشفي جامعي لكلية الطب جامعة الوادي الجديد ، مشيراً أن المستشفيات الجامعية تستقبل من 60 %إلي 70% من الحالات وتقوم بدور تعليمي وخدمي .

وأكد د. عبدالعزيز طنطاوي ، رئيس جامعة الوادي الجديد علي حاجة الجامعة إلي مستشفي جامعي ، حيث يوجد كلية الطب ، وكذلك الحاجة الي توفير الكوادر البشرية والقوي العاملة للجامعة

فيما أكدت د. ماجدة بكري وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي علي ضرورة ان المجلس الاعلي للجامعات في حالة الموافقة علي كلية الطب لا بد أن يكون هناك مستشفي جامعي حتي لا نكون في مواقف مشابهة نظراً لأهميتها في تقديم التعليم والخدمة الطبية .

وفي ختام الإجتماع وافقت اللجنة علي التوصيات التالية

1.انشاء مقر لجامعة الوادي الجديد بالقاهرة للتيسير علي أعضاء هيئة التدريس

2. تشكيل لجنة من وزارات التعليم العالي والتنمية المحلية والصحة لنقل ملكية ملكية المستشفي الي الجامعة لاستخدامه مستشفي وجامعي

3. علي وزارة التخطيط إدراج إنشاء مستشفي جامعي ، لجامعة الوادي الجديد بالخطة المالية 2022ـ2023

4. توفير الإحتياجات الجامعية من الكوادر والعمالة