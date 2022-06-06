انت الان تتابع تفاصيل خبر زراعة البرلمان توافق على اتفاقية بشأن التنمية الريفية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /702488/زراعة-البرلمان-توافق-على-اتفاقية-بشأن-التنمية-الريفية

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 203 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضى)، والموقع فى القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

دوت الخليج

زراعة البرلمان توافق على اتفاقية بشأن التنمية الريفية

وتهدف الاتفاقية لزيادة مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجال الأعمال الزراعية للتنمية الريفية بنحو 4.500 مليون دولار أمريكى ليبلغ إجمالي منحة المساعدة بمقتضى الاتفاق المعروض نحو 77.098 مليون دولار أمريكى وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف منحة المساعدة المتمثلة فى زيادة دخول صغار الزراع وإتاحة فرص عمل للقائمين على الأعمال الزراعية بما يسهم في تحقيق هدف النمو الاقتصادى الخاص " اقتصاد مصري أكثر تنافسية وشمولية من خلال النمو في قطاعات مختارة".

وناقشت ايضا طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجى، بشأن وضع آلية لتحقيق الاستفادة القصوى من محصول الكتان نظراً لتعرض المزارعين لاستغلال التجار لشرائهم للمحصول بسعر بخس على حد قوله.

وعقب رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بالوزارة قائلا:" تشجع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المزارعين زراعة المحاصيل التى تحقق عائد مجز، وتضيف قيمة مضافة للاقتصاد القومى من خلال تصنيعها، فضلاً عن قيامها بتوفير أصناف عالية الإنتاج من نبات الكتان لزراعتها، ولابد من وجود علاقة تعاقدية بين مزراعي الكتان والمصانع قبل موسم الزراعة، نظراً لارتفاع القيمة الزراعية والتصنيعية لمحصول الكتان لما له من استخدامات عديدة، وقد عقبت ممثلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية".

وأعلن رئيس قطاع الخدمات، استعداد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعزيز الخطة الاستثمارية 2022/2023 الخاصة بوزارة التجارة والصناعة في حالة تقدمها بطلب لإنشاء مصنع لتصنيع محصول الكتان.

وانتهت اللجنة فى اجتماعها لاستمرار مناقشة طلب الإحاطة لعدم حضور ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة.