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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /702487/حقوق-إنسان-النواب-تبحث-ما-يرد-بشأن-مصر-في-التقارير-الدولية-ونواب-التعاون-بين-المنظمات-الحقوقية-والبرلمان-يساعد-في-مواجهة-حرب-تشويه-الدولة

عقدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم، مع رؤساء المنظمة المصرية لحقوق الانسان، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية والمجموعة المتحدة للقانون، ومؤسسة المحروسة، لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية، ولتبادل الرأي حول المشكلات والقضايا والموضوعات التي تدخل في نطاق عمل اللجنة وتتعلق بحقوق الانسان.

دوت الخليج

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التعاون بين اللجنة ومنظمات المجتمع المدنى، كما أكد أهمية الرد المختص والأكثر تخصصا في المناحى المختلفة على التقارير الصادرة من المنظمات الدولية ضد مصر في ملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن للأسف ملف حقوق الإنسان يتم استخدامه في إطار شكل العلاقات بين الدول وبعضها.

النائب طارق رضوان: وجهنا انتقادات للبرلمان الأوربي لفتح أبوابهم لطرف واحد يهاجم مصر

وقال رضوان : كنا في زيارة للبرلمان الأوربى، مؤخرا، ووجهنا انتقادات لهم حول فتح أبوابهم لطرف واحد يهاجم مصر، وهو ما يعاب على البرلمان الأوربى أن يسمع لرأى واحد. وأضاف رضوان: كان عليهم الاستماع للدولة التي يتحدثون عنها، وأيضا يقومون بزيارة للتأكد منا يقال عن تلك الدولة ، لاسيما وأن اللجنة المعنية بالبرلمان الأوربى، لم تزر مصر منذ خمس سنوات.

أبو العلا يطالب بتغيير الصورة النمطية عن منظمات حقوق الإنسان

و طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة تغيير الصورة النمطية لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى، لدى الشارع والمواطن المصرى، ولاسيما الصورة المتعلقة بما التمويل الخارجي، قائلا: " بمجرد ذكر اسم المنظمات الحقوقية أمام المواطن بيتلبش بشأن الادعاءات عن التمويل "

وأكد النائب أيمن أبو العلا، أهمية تصحيح تلك الصورة،متابعا: هناك دور هام على المنظمات في هذا القطاع وكذلك هناك دورا على البرلمان.

وأشار إلى أهمية الحوار، مع منظمات المجتمع المدنى من أجب المصلحة العامة للبلاد، مؤكدا أهمية أن يعرف المواطنين في المحافظات ما تقوم به المنظمات.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أيضا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس السيسى، تضع تحديات كبيرة على جدول أعمال ملف حقوق الإنسان.

وأشار أبو العلا، إلى وجود تقصير تجاه الرد على ما تثيره بعض المنظمات الدولية في ملفات الشباب والمرأة والأقباط، قائلا، :" للآسف محدش فينا أتكلم عن نصف الكوب المليان في الملفات دى" ، ولاسيما أن لدينا فيها جهود كثيرة.

وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك ما يسمى أولويات حقوق الانسان، وهناك حقوق اجتماعية واقتصادية وغيرها وهناك جهود كبيرة في هذه الملفات.

وتابع: المواطن في الصعيد وبحرى على سبيل المثال، " هيقولى أكل واشرب الأول، هذه النظرة لابد أن نستوعبها في المواطن المصرى".

وتساءل أبو العلا، " هل نحن مستعدون لقانون تداول المعلومات، لابد من تجهيز الانسان ثقافيا أولا، والاستعداد للديمقراطية الكاملة"

وتابع: لايوجد بلد في العالم يحقق النسبة الكاملة في حقوق الانسان، معلنا رفضه لما ذكره نجاد البرعى رئيس مؤسسة ماعت، عن أهمية تطبيق سياسة الاحتواء مع بعض المنظمات الدولية، قائلا،" أنا ضد موضوع الاحتواء والموائمة مع منظمات لديها أجندة واضحة ضد مصر"

النائب محمد عبدالعزيز: التقارير الدولية ضد مصر تفتقد المعايير.. وملف حقوق الإنسان يشهد تطورا كبيرا

و أكد النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن لقاء لجنة حقوق الإنسان بمنظمات المجتمع المدني لمعرفة رؤية المجتمع الحقوقي المصري، مؤكدا أن هناك تطورات حصلت لملف حقوق الإنسان بمصر.

وأضاف عبد العزيز، خلال كلمته باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وسط حضور رؤساء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية والمجموعة المتحدة للقانون، ومؤسسة المحروسة، لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية، ولتبادل الرأي حول المشكلات والقضايا والموضوعات التي تدخل في نطاق عمل اللجنة وتتعلق بحقوق الإنسان : هناك تطور إيجابي لملف حقوق الإنسان بمصر وهناك خطوات للامام فى ملف حقوق الإنسان".

وأشار إلي أن المشكلة التي تواجهنا أن الآليات الدولية لحقوق الإنسان تستخدم لأغراض سياسية، مضيفا : هناك تقارير وبيانات تصدر صدر مصر تفتقد المعايير".

وقال : صدرو تقارير مرتبطة بملف حقوق الإنسان وتستخدم لأغراض سياسية خطر كبيرا ليس على مصر بل على حقوق الإنسان" محذرا المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن ينجرف إلي الاستخدمات السياسية".

وأكد أن هناك منظمات لها شهرة واسعة أصدرت تقارير تفقتد المعايير الحقوقية ضاربا المثل بهيومان رايتش ووتش، مضيفا :" تفتقد المهنية ولا يمكن النظر إليها بشكل موضوعي".

وأكد أن هناك دولا تهين العمال ورغم ذلك تصمت المنظمات الدولية، مضيفا :" المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية تلتزم بالمعايير الدولية".

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأكد أن التطورات التي تشهدها مصر والدعوة للحوار والوطني فرصة كبيرة لمزيد من أحداث تطورا فى ملف حقوق الإنسان".

وقال إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أصدرتها مصر ليست نهاية المطاف فى ملف حقوق الإنسان بل سيكون هناك مزيدا من التطور".

النائب محمود عصام: التعاون بين المنظمات الحقوقية والبرلمان يساعد في مواجهة حرب تشويه الدولة

و أكد النائب محمود عصام، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التعاون بين منظمات المجتمع المدنى ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ولاسيما في ظل ما تواجهه الدولة من حرب الأكاذيب وتشويه لصورتها في تقارير بعض المنظمات الدولية.

ورأى عصام، أن المنظمات الحقوقية العاملة بشكل رسمي داخل مصر، عليها دور كبير جدا، في توضيح الصورة الحقيقية عن مصر سواء أمام الخارج أو الداخل أيضا، مشيرا إلى أن ذلك من صميم عملها وماعليها سوى رصد الواقع الذى يحدث على الأرض، وهو فرصة جيدة لاظهار ماتقوم به الدولة من جهود في مجالات حقوق الانسان.

قانون الجمعيات الأهلية

وأوضح النائب محمود عصام، أن مجلس النواب لم يقصر في تبنيه قضايا المنظمات من قبل خلال مناقشته قانون الجمعيات الأهلية سواء في المرة الأولى أو خلال التعديلات التى أجريت عليه مؤخرا.

وأبدى عصام، اعتراضه على التعامل مع المنظمات الدولية التي تهاجم مصر بدون مبرر، بطريقة الإحتواء، مثلما يرى البعض ذلك، قائلا:" كل واحد يعمل اللى عليه ويقوم بدوره ولانخشى من شيء".

وأعرب عضو مجلس النواب، عن استعداد مجلس النواب لدراسة أي مشروعات قوانين مقدمة ومقترحة من منظمات المجتمع المدنى، في إطار التعاون بين الطرفين.

وقال هانى إبراهيم مدير مركز المحروسة للتنمية، أن التأخر أو عدم الرد على تقارير المتظمات الدولية، يزيد الفجوة بين البلاد وتلك المتظمات.

وأكد إبراهيم، أن أى تقرير يصدر من الخارج عن مصر يعتمد على منهجية ضعيفة جدا في البحث والتحرى والتوثيق

وآضاف، آلية الحوار مع المنظمات الدولية، لابد ان تكون آلية مستدامة ودائمة للتعاون المشترك.

بدوره، قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت:"التعاون بين المجتمع المدني ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علينا دراسة أوجه التعاون والرد علي التقارير الدولية التي تكون صادرة من الآليات دورية". فيما، قال نجاد البرعي ممثل المجموعة المتحدة القانونية، إن دور لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب هام، مشيرا إلي أن لجنة حقوق الإنسان من الممكن أن تلعب دور الوسيط بين الناس والسلطة التنفيذية وبين الدولة والمؤسسات. وأشار إلي أن الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعوته للحوار الوطني اثناء إفطار الأسرة المصرية تعتبر نقطة تحول وتغيير جذري فى ملف ولغة حقوق الإنسان.