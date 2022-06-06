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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /702483/التأمين-الاجتماعي-صرف-معاشات-أصحاب-البطاقات-التقليدية-مستمر-ولكن-بطريقة-مختلفة

كشف اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حقيقة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بوقف صرف المعاشات للمواطنين الذين يحملون بطاقات تقليدية ولم يتم تحويلها إلى الكارت الأرزق أو بطاقة "ميزة".

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وشهدت الساعات الماضية حالة من القلق على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتشار بعض الأخبار المتداولة حول وقف صرف المعاشات لعدد من المواطنين بسبب البطاقات التقليدية، وهو ما نفاه تماما رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

التأمين الاجتماعي: 260 ألف مواطن لديهم بطاقات منتهية الصلاحية

وقال "عوض"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إنه لن يكون هناك إيقاف لصرف معاشات أصحاب البطاقات التقليدية مثلما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، موضحًا أن هناك فارق بين تغيير وسيلة وإيقاف المعاش، موضحا أن هناك 260 ألف مواطن أصحاب البطاقات التقليدية انتهت صلاحيتها وهذا لا يعني إيقاف معاش، يوجد فارق بين إيقاف المعاش وتغيير وسيلة المواطن في صرف المعاش، البطاقات التقليدية التي انتهت صلاحيتها لن تكون صالحة في صرف المعاشات، ولكن يمكن صرف المعاش من خلال تغيير البطاقة.

وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه على أي شخص انتهت صلاحية بطاقته التقليدية التوجه لأقرب مكتب تأمينات لمحل سكنه أو أقرب فرع لمكانه، وسيحصل على بطاقة ميزة مجانا لصرف المعاش اعتبارا من شهر يونيو الجديد، مضيفا أن ، الهيئة توفر كارت "ميزة" مجانا، لمن يريد استخدامه، ومن يريد وضع حساب بنكي أو من خلال حساب بريدي الحرية للمواطن في اختيار طريقة تحويل المعاش، ولكن يجب عمل الأوراق اللازمة من خلال الهيئة للموافقة على أنسب طريقة لتحويل المعاش.

وأشار إلى أن هناك 80 ألف مواطن من الـ 260 ألف قاموا بتغيير بطاقتهم التقليدية إلى كارت "ميزة"، ويوجد غرفة عمليات في الهيئة تتابع الأمر لحظة بلحظة من أجل حل الأزمة، والرد على كافة الشائعات التي تنتشر بكل ما يتعلق بمسألة المعاشات.

وواصل: "مفيش حد بيجي مكتب تأمينات يتقاله مواعيد العمل انتهت، بيتم تمشيط الكروت القديمة لمدة شهر والحصول على كارت ميزة لاستخدامه بعد انتهاء الشهر، وكل ما يحتاجه المواطن صورة بطاقة الرقم القومي وعليها رقم الهاتف المحمول".