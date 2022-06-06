انت الان تتابع تفاصيل خبر الكهرباء: دفع الفواتير إلكترونيا له فوائد عديدة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /702481/الكهرباء-دفع-الفواتير-إلكترونيا-له-فوائد-عديدة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة نجحت في وضع حلول إلكترونية كثيرة فيما يتعلق بفواتير الكهرباء بدلا من الفواتير التقليدية، حيث يمكن للمواطن في الوقت الحالي سداد الفاتورة إلكترونيا، من خلال كود السداد المتواجد على الفاتورة.

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وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن هذا الكود يمكن من خلاله الاستعلام على الفاتورة ودفعها من خلال المحافظ البنكية أو ماكينات الدفع المختلفة، كما عملت الوزارة على التعاقد مع بعض الأجهزة لتوزيع ما يقرب من 8 ألاف جهاز يُستخدم في الدفع الإلكتروني يستخدمه محصلي الكهرباء.

حمزة: يمكن شحن كارت الكهرباء إلكترونيا بدون مجهود

وأشار إلى أن شحن الكارت الكهرباء أيضا أصبح متاح إلكترونيا من خلال عدة تطبيقات وبدون أي مجهود، موضحا أن استخدام التكنولوجيا والدفع الإلكتروني أمر هام جدا للمواطن وله فوائد عديدة، حيث يساعد في عدم تراكم الفواتير عليه، حيث إن تراكم الفواتير قد يسبب له عدة مشاكل سواء من خلال تراكم البالغ المستحقة عليه أو رفع العداد نفسه، فوفقا للوائح يتم رفع العداد بعد تأخر شهرين من الدفع، الشهر الأول يتم إعطاء إنذار وفي الثاني يتم رفع العداد.

حمزة: يمكن تقديم الشكاوى إلكترونيا بهذه الطريقة

وأردف أن الدفع الإلكتروني يمنع الاحتكاك بين المحصل والمواطن، والتي يمكن أن تؤدي لبعض المشاكل بينهم بسبب ميعاد ذهاب المحصل له، لذلك الدفع الإلكتروني أفضل "المواطن بيبقى عارف هيدفع أد إيه، ويعرف يستعلم في أي وقت عن الفاتورة، الموضوع أسهل وأبسط وأريح للمواطن"

وأوضح أنه فيما يتعلق بآليات الشكاوى أصبح معظمها إلكترونيا أو تليفونيا، أشهرها الخط الساخن 121 يستقبل بلاغات على مدار 24 ساعة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هناك شركة مستقلة عملها الوحيد التواصل مع المواطنين وتلقي الشكاوى، ويمكن أيضا من خلال منصة الكهرباء تقديم شكوى عليها، إلى جانب أنه يمكنه من خلال تلك المنصة عمل أي خدمة خاصة بالكهرباء دون الذهاب لأي فرع من فروع شركة الكهرباء.