«اعلام النواب» تناقش طلب النائب مصطفى سالم بشأن وجود مخالفات أثرية وفنية ومالية بالمتحف المصري..غدا

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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /702480/اعلام-النواب-تناقش-طلب-النائب-مصطفى-سالم-بشأن-وجود-مخالفات-أثرية-وفنية-ومالية-بالمتحف-المصريغدا

تعقد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، اجتماعها غدا، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، بشأن ما ورد على لسان السيد مدير المتحف المصري من وجود مخالفات أثرية وفنية ومالية بالمتحف المصري بالتحرير.

دوت الخليج

«اعلام النواب» تناقش طلب النائب مصطفى سالم لوجود مخالفات أثرية وفنية ومالية بالمتحف المصري..غدا

وأوضح “وكيل لجنة الخطة والموازنة” في طلب الأحاطة المقدم، أن هذه المخالفات كشف عنها الأثري محمد على فهمي مدير المتحف المصري والذى أكد أن هناك تجاوزات ومخالفات عديدة فى الشق الأثري والفني والمالى بالمتحف المصرى، مناشدا الأجهزة المعنية بالتدخل لوقف هذا المسلسل من التجاوزات العديدة،مؤكدًا انة قد صدر لة قرار نقل تعسفي بعد كشفة لهذة المخالفات أمام كافة الجهات المعنية وامام الوزير شخصيا.

وطالب مصطفى سالم ، وزير السياحة والآثار بالتوضيح والرد على ما أثارة مدير المتحف المصري لما يمثله هذا المتحف من قيمة أثرية وانفراده عن غيرة كونه أكبر متحف في العالم يضم بين جنباته أكثر من 150 ألف قطعة أثرية ترجع لعصور فرعونية مختلفة، وطالب سالم بإحالة طلب الإحاطة للجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب لمناقشتة.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن تجاهل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والهيئة العامة لقصور الثقافة بتنفيذ توصيات وزارة السياحة والآثار ومحافظة القاهرة بشأن قصر الأميرة نعمت مختار بحي المرج محافظة القاهرة.