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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /702479/أول-تعليق-من-البرلمان-على-تمثيل-الشوربجي-لإنجلترا-هو-اللي-خسرنا

علق النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، علي إعلان الاتحاد الإنجليزي للإسكواش، تجنيس المصنف والثالث عالميا حاليا، محمد الشوربجي، للعب تحت علم إنجلترا في المسابقات الدولية القادمة، قائلا: من اختار انجلترا علينا أن نتعامل معه كمواطن إنجليزي.

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وأضاف عصام: صدقوني بكل المقاييس هو اللي هيخسر حضن بلده، أنا اتفهم أنه ياخد الجنسية الإنجليزية دا أمر عادي لكن يلعب باسم دولة تانية فده امر لا يعبر عن أي إحساس بأمان الوطن وفضل مصر علينا كلنا.

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: والله في ناس بقت عبء علي مصر بسلوكياتها وانتهازيتها، مصر وطن يعيش فينا.

وكان قد أعلن الاتحاد الإنجليزي للإسكواش، أن محمد الشوربجي المصنف الأول عالميا سابقاً والثالث عالميا حاليا، تم تجنيسه، للعب تحت علم إنجلترا في المسابقات الدولية المقبلة.

وأكد الحساب الرسمي للاتحاد الإنجليزي، أن اللاعب سوف يقوم فى المشاركة بجميع البطولات القادمة تحت علم إنجلترا.

النواب يرفع جلساته العامة للغد

هذا و رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على تقرير لجنة النقل والمواصلات، بشأن اتفاقيتين دوليتين.

ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة غدا الثلاثاء، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.

وجاءت الاتفاقيتين على النحو التالي:

1. قرار رئيس الجمهورية رقم (160) لسنة 2022 بشأن الموافقة على الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي بقيمة لا تتجاوز ما يعادل 251 مليون و607 ألف دولار أمريكي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 20/ 1/ 2022.

2. قرار رئيس الجمهورية رقم (168) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا- المنصورة- دمياط، بطول 119 كليو متر الموقع بتاريخي 9/ 12/ 2021 و4/ 1/ 2022.