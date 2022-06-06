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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /702475/مصرع-وأصابة-٥-أشخاص-إثر-أنقلاب-ميكروباص-بالغربية

شهد طريق المحلة الكبرى - طنطا حادث أنقلاب سيارة ميكروباص، اسفر عن مصرع وأصابة ٥ أشخاص بكسور وكدمات وتم نقلهم للمستشفى العام لتلقى العلاج اللازم . تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمصرع شخص وأصابة ٤ أخرين فى حادث أنقلاب سيارة ميكروباص على طريق المحلة - طنطا، وتوقف الحركة المرورية.

مصرع وأصابة ٥ أشخاص إثر أنقلاب ميكروباص بالغربية وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال المعاينة المبدئية، أن السبب السرعة الزائدة فاختلت عجلة القيادة أدى إلى انقلاب الميكروباص، اسفر عن مصرع شخص وأصابة ٤ أخرين من الركاب. وتم نقل الجثة الى المستشفى كما تم رفع أثار الحادث، واعادة تسيير السيارات، وتحرر محضر بالواقعة، لاخطار النيابة العامة .

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