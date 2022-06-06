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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /702485/عميل-بنك-القاهرة-يشكو-أسوأ-معاملة-من-المدير-للموظف

اشتكي عميل بنك القاهرة من سوء الخدمات المقدمة ، وخاصة تعامل موظفي بنك القاهرة بمختلف مناصبهم، ناصحين الكثير من المواطنين بعد التعامل مع بنك القاهرة بمختلف فروعه، ويرصد دوت الخليج الشكوي ضمن شكاوي عملاء بنك القاهرة ورد المصرف عليه بهدف التواصل لحل المشكلة والاستجابة لمتابعيه.

شكاوي عملاء بنك القاهرة

قال عميل بنك القاهرة عبر صفحة المصرف الرسمية على موقع "فيسبوك"، بنك القاهرهة أسوأ معاملة للأسف إذا كان من مدير لموظف كلهم على حد سوا غير أسلوبهم ومعاملتهم السيئة غير عشان اعمل أي خدمة لازم أذهب لتنفيذها عليها أكثر من مرة للأسف أسوأ بنك".

بنك القاهرة

رد موظف خدمة عملاء بنك القاهرة قائلا: "نعتذر عن عدم حصول حضرتك على مستوى الخدمة المطلوبة ونؤكد اننا حريصين على تحسين مستوى الخدمة حتى نكون عند حسن ظن".

وأضاف الموظف عبر صفحة بنك القاهرة بموقع "فيسبوك"، "برجاء إرسال رقم تليفون والمشكلة التى تواجهك في رسالة خاصة للصفحة، وسوف يتم المتابعة عليها لحين تقدم الحل المناسب".