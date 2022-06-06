نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل الوجهات السياحية لقضاء الإجازة الصيفية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإجازة الصيفية وقضاءها مع العائلة و الأسرة وبالأخص تحديد الوجهة المرغوب فها من الاختيارات المحيرة للكثير من الأشخاص، لذلك قمنا بتجميع أهم المزارات الساحية داخل مصرو التي تعد من المزارات العالمية و أهم الوجهات السياحية للكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن التميز في الأماكن التي تطل علي البحر الأبيض المتوسط و البحر الأحمر كما سنطلكم في هذا المقال. أماكن لقضاء إجازة الصيف شرم الشيخ تعد شرم الشيخ من أفضل الوجهات السياحية لتمتعها بالشواطئ و المنتجعات المختلفة، كما يتوفر بها الأمان التام وهي وجهة الكثير من السائحين حول العالم. من الأماكن الأكثر شهرة في شرم الشيخ هي محمية رأس محمد وهي محمية طبيعية، تحتوي على شعاب مرجانية وشواطئ خلابة. من البرامج السياحية عند زيارة شرم الشيخ هي القيام برحلة السفاري الممتعة وسط الجبال. الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط وجهة الكثير من الأشخاص برائحة البحر و أكلات السمك الشهية. التقاط الصور التذكارية والاستمتاع بالجو الرائع المعتدل من أروع ما يمكن أن تحظي به في الإسكندرية. من أهم الأماكن التي تشتهر بها الإسكندرية هي قلعة قيتباى ومكتبة الإسكندرية والمنتزه و الشواطئ المختلفة وسان إستيفانو. مرسى علم من المزات السياحية لقضاء الإجازة الصيفية و التمتع برقص الدلافين وزيارة المحميات الطبيعية. كما أنها تتميز بالهدوء و السلام و الاسترخاء وممارسة رياضة الغوص والمعالم السياحية. دهب تشتهر دهب بالهدوء و الرؤية الواضحة للطبيعية الجبلية و المنتجعات السياحية المميز وسط الجبال. من أشهر الزيارات في دهب الغوص في البلو هول ورؤية الشعب المرجانية الرائعة و الأسماك الملونة البديعة. الذهاب إلى حديقة الثعابين، بالإضافة إلى قضاء أجواء ممتعة وجميلة في منطقة طابا ونويبع. الجونة من الأماكن التي يمكنك الذهاب إليها في فصل الصيف وقضاء أجازة ممتعة، حيث يذهب إليها الفنانين والمشاهير، ويقام بها مهرجان الجونة المعروف. تشكل الجونة مجموعة من الجزر المحاطة بالبحر من جميع الاتجاهات، بها العديد من النشاطات بجانب الإستمتاع بالماظر الطبيعية و البحر و الصيد.

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