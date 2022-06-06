محافظ الدقهلية يبحث تطوير 26 قرية بمركز شربين ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وشدد مختار -بحسب بيان اليوم الإثنين- على ضرورة التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية فى المحافظة والجهات المُنَفِذَة للمشروعات لسرعة استلام المشروعات التى تم الانتهاء منها وتوصيل المرافق لها.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من إزالة المعوقات التى تعترض توصيل المرافق للمشروعات، بالتعاون التام مع الجهات كافة، مؤكدًا ضرورة إعطاء دفعة قوية للمشروعات الجارى تنفيذها لرفع معدلات الإنجاز.

وطالب محافظ الدقهلية، القطاعات التنفيذية بتحديد الاحتياجات اللازمة من مشروعات "حياة كريمة" فى مرحلتها الثانية بمراكز بلقاس والسنبلاوين وأجا والمنزلة وميت غمر، مشددًا على ضرورة تذليل العقبات وإزالة معوقات التنفيذ للمشروعات حتى تحقق المبادرة الرئاسية أهدافها المرجوة فى القرى وتوفير حياة كريمة للمواطنين.