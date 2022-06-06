حياة كريمة توزع أجهزة كهربائية على 200 عروسة بالغربية (صور)

جدة - نرمين السيد - وقالت المؤسسة، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "اللحظة اللى استناها أهالينا عشان تكمل فرحتهم وسعادتهم وهما بيشوفوا بناتهم فى بيتهم مع شركاء حياتهم عايشين حياة كريمة". وتابعت: "التوزيع هيبدأ خلال لحظات بحضور القيادات التنفيذية للمحافظة وجامعة طنطا وممثلى مؤسسة حياة كريمة وإحدى الشركات".

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