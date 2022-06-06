منح جامعية لطلاب الصف الثالث الثانوى من ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، دعم برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمریكیة الطلاب من الأشخاص ذوى الإعاقة عن طریق توفیر من 10 إلى 15٪ من المنح المتاحة للطلاب ذوى الإعاقات البصرية والسمعية والحركية.





وذكرت الوزارة - فى بيان لها اليوم الإثنين - أنه يمكن التقدم لبرنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمریكیة للتنمية الدولية والذى تقوم بتنفيذه الجامعة الأمریكیة بالقاھرة من خلال الرابط التالى: https://bit.ly/USAIDscholarsIIIForm وأوضح البيان، أن البرنامج يقدم منح دراسیة لـ140 طالبا وطالبة من جمیع محافظات مصر فى العام الدراسى الجامعى 2022-2023 وذلك للحصول على شھادة البكالوريوس أو الليسانس فى عدد من الجامعات المصرية الحكومية، الأقسام ذات الرسوم، والجامعات الخاصة وآخر موعد للتقديم 24 یونیو 2022.

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