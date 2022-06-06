محافظ الإسماعيلية: منظومة الصحة بالمحافظة فى حالة تطوير دائم

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الإسماعيلية شريف فهمى، إن منظومة الصحة بالإسماعيلية فى حالة تطوير دائم حيث شهدت المحافظة خلال الفترات السابقة العديد من الأحداث والإضافات المتميزة فى قطاع الصحة والتى انضمت لمنظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرا إلى أن انضمام 14 سيارة إسعاف جديدة وحديثة لأسطول سيارات الإسعاف يعد إنجازا جديدا تشهده المحافظة لصالح المواطن فى الإسماعيلية.





جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الاثنين، اصطفاف 14 سيارة إسعاف جديدة التى وصلت للمحافظة، يرافقه وكيل وزارة الصحة الدكتور على حطب، ورئيس فرع هيئة الإسعاف بالإسماعيلية الدكتور حسن درويش.

وذكرت المحافظة - فى بيان اليوم - أنه تم وصول 14 سيارة إسعاف للإسماعيلية مجهزة وحديثة موديل العام بها كافة الإمكانيات من جهاز تنفس صناعى، غرفة عناية مركزة ومتطورة، جهاز إنعاش قلبى رئوى، جهاز صدمات ومونيتور، جهاز رسم قلب، بالإضافة اتصال هذه السيارات لاسلكيا على الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة، لإعطاء بيانات المصاب أو المريض مباشرة وإرسالها للمستشفى لتوجيه المريض أو المصاب إلى التخصص المطلوب مباشرة.

وشاهد المحافظ - خلال تفقد السيارات الجديدة - تنفيذ محاكاة لإنقاذ مصاب قام بها مسعفو هيئة الإسعاف بالإسماعيلية وتم التعامل طبقا للتعليمات القياسية للإسعاف خلال المدة الزمنية اللازمة باستخدام كافة إمكانيات السيارات الجديدة.

من جانبه أوضح رئيس فرع الإسعاف بالإسماعيلية أنه تم تنفيذ تدريبا للإسعافات الأولية وحالات الغرق وضيق التنفس لمسعفى شواطئ ونوادى المحافظة بالتزامن مع قدوم فصل الصيف وموسم الإجازات واستقبال زوارالمحافظة للاستمتاع بأوقاتهم بدون أى مشاكل بالإضافة إلى استعدادات مرفق الإسعاف بالدفع بسيارات بالقرب من أماكن الشواطئ.