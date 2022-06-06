افتتاح معهد ابتدائى أزهرى جديد بالعريش

جدة - نرمين السيد - وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام فى المنطقة الأزهرية - فى بيان اليوم الاثنين - أنه تقرر افتتاح معهد "أبو صقل" الابتدائى الأزهرى الجديد فى حى أبو صقل بالعريش لقبول الطلاب بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى للعام الدراسى الحالى (2022 - 2023)، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم ملفات الطلاب يدويا إلى إدارة المعهد بداية من السبت المقبل.

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