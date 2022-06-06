رئيس الوزراء: مشروعات الهيئة الهندسية تسهم فى تحقيق خطط الدولة التنموية

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعميد رضا سويلم، رئيس الفرع المالى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع التنمية البشرية والمجتمعية بوزارة التخطيط، ومحمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية المشروعات الخدمية والتنموية التى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فى جميع المحافظات، حيث تسهم فى تحقيق خطط الدولة التنموية، وكذا توفير الخدمات المختلفة للمواطنين.

وتم خلال الاجتماع استعراض البروتوكولات التى تم توقيعها بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والوزارات المختلفة، لتنفيذ عدد من المشروعات، ووجه رئيس الوزراء بسرعة توفير التمويل لاستكمال هذه المشروعات المهمة.

وتم استعراض أبرز المشروعات التى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومنها فى قطاع الزراعة، استصلاح وتنفيذ البنية الأساسية والداخلية لمساحة 15 ألف فدان بشمال سيناء، وغيرها.

وفى قطاع النقل، تتولى الهيئة تطوير ميناءى السلوم البرى، والغردقة البحرى، وتنفيذ محور عدلى منصور على النيل بمحافظة بنى سويف.

وفى قطاع الصحة، يتم تطوير ورفع كفاءة عدة مستشفيات من أهمها: مستشفى أرمنت المركزى، وبنى سويف العام، والعجمى المركزى، والعريش العام، وبور فؤاد العام، وأسوان العام، كما يتم تطوير 20 من وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظة جنوب سيناء.

وفى قطاع التعليم، تقوم الهيئة بانشاء 14 مدرسة و4 مقرات تعليمية بمحافظة جنوب سيناء، وكذا إنشاء 3 مدارس فى كل من الحى السكنى R2 بالعاصمة الإدارية الجديدة، واسكان جاردينيا.