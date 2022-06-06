جدة - نرمين السيد - وأوضح شعيب - فى بيان اليوم الاثنين - أن المحافظة تبذل المزيد من الجهود، للتيسير على المواطنين مع تنظيم انتظار السيارات وتيسير الحركة المرورية، وخلق مزيد من فرص العمل وتحقيق المصلحة العامة مع القضاء على الظواهر السلبية عند انتظار السيارات.
وأكد المحافظ أنه تم مناقشة أعمال اللجنة العليا المشكلة والخاصة بإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات وإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وكذا أعمال اللجان الفرعية لتحديد الأماكن الخاصة بالانتظار، وأعداد السيارات والأسعار مع عمل خريطة بأماكن انتظار السيارات على أرض الواقع، خاصة بالأماكن ذات الكثافة السكانية العالية وتحديد أعداد السيارات وأسعار الانتظار لكل منطقة، حيث تم تحديد 18 شارعا بمدينة مرسى مطروح، لتسع انتظار عدد 2331 سيارة، وكتجربة لتنفيذها فيما بعد بباقى المدن.
وفور الانتهاء تعقد لجنة لتلقى الطلبات الخاصة بمزاولة النشاط ومراجعة الشروط الخاصة بالانتظار، وعرض هذه الطلبات على اللجنة العليا للتصديق مع لجنة متابعة للرخص المصدق عليها والوقوف على مدى وجود مخالفات أو تجاوزات بها وعرض تقريرها على اللجنة العليا لاتخاذ قرار بشأنها.
ووجه محافظ مطروح الشركة المنفذة بضرورة عمل اللوحات واللافتات الإرشادية، بالإضافة إلى البروشورات والاستيكارات مع أهمية التوعية وتخطيط المواقع المحددة بالشوارع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ مطروح يناقش تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.