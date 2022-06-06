محافظ مطروح يناقش تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة

جدة - نرمين السيد - وأوضح شعيب - فى بيان اليوم الاثنين - أن المحافظة تبذل المزيد من الجهود، للتيسير على المواطنين مع تنظيم انتظار السيارات وتيسير الحركة المرورية، وخلق مزيد من فرص العمل وتحقيق المصلحة العامة مع القضاء على الظواهر السلبية عند انتظار السيارات.

وأكد المحافظ أنه تم مناقشة أعمال اللجنة العليا المشكلة والخاصة بإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات وإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وكذا أعمال اللجان الفرعية لتحديد الأماكن الخاصة بالانتظار، وأعداد السيارات والأسعار مع عمل خريطة بأماكن انتظار السيارات على أرض الواقع، خاصة بالأماكن ذات الكثافة السكانية العالية وتحديد أعداد السيارات وأسعار الانتظار لكل منطقة، حيث تم تحديد 18 شارعا بمدينة مرسى مطروح، لتسع انتظار عدد 2331 سيارة، وكتجربة لتنفيذها فيما بعد بباقى المدن.

وفور الانتهاء تعقد لجنة لتلقى الطلبات الخاصة بمزاولة النشاط ومراجعة الشروط الخاصة بالانتظار، وعرض هذه الطلبات على اللجنة العليا للتصديق مع لجنة متابعة للرخص المصدق عليها والوقوف على مدى وجود مخالفات أو تجاوزات بها وعرض تقريرها على اللجنة العليا لاتخاذ قرار بشأنها.

ووجه محافظ مطروح الشركة المنفذة بضرورة عمل اللوحات واللافتات الإرشادية، بالإضافة إلى البروشورات والاستيكارات مع أهمية التوعية وتخطيط المواقع المحددة بالشوارع.